Szeretnéd irányítani az álmaidat? Így veheted át felettük az uralmat

2. Lépés: Álomnapló

Mivel alap esetben álmaink 95%-át elfelejtjük, miután felkelünk, ezért az emlékezés fejlesztésére magasan a legjobb módszer az álomnapló vezetése. Minden nap, amint felébredünk, azonnal írjuk le, hogy mit álmodtunk. Ha nem emlékszünk pontos eseményekre, akkor is jegyezzük fel azokat a szavakat, érzéseket, akár képeket, amelyek bevillannak. Azáltal, hogy ezt minden nap megtesszük, arra kondicionáljuk az agyunkat, hogy figyeljen az álmainkra, mert ez fontos számunkra. Idővel el fogunk jutni odáig, hogy egészen részletesen le tudunk jegyezni mindent. A kulcs a kitartás. Rendszeresen olvassuk el a naplónkat.

3. Lépés: A valóság tesztelése

Ez annyit jelent, hogy napjában 20-30-szor random időpontokban megkérdezzük magunktól, hogy most éppen álmodunk-e. Ezt megtehetjük úgy, hogy befogjuk az orrunkat és megnézzük, hogy tudunk-e levegőt venni, vagy egyszerűen csak megállunk és megvizsgáljuk a környezetet, hogy hol vagyunk, vagy belenézünk a tükörbe.

Veszélyes lehet?

Az alvási paralízis azt jelenti, hogy az agyunk leblokkolja, lebénítja a testünket, mielőtt belépünk egy álomba. Erre azért van szükség, hogy a testünk ne csinálja meg alvás közben azokat a dolgokat, amiket álmunkban csinálunk, tehát ne kezdjünk el csapkodni, kapálózni, fuldokolni, futni vagy repülni. Ezen a folyamaton minden éjjel keresztül megyünk, csak általában tudattalanul.

Tudatos álmodókkal gyakran előfordul, hogy túl gyorsan ébred fel az agyuk egy álomból, vagy ébrednek bele a REM fázisba. Ilyenkor az történik, hogy az agy már felébredt, de a test még nem,

tehát normál tudatállapotban arra ébredünk, hogy nem tudunk mozogni, se beszélni, de még mély levegőt venni sem. Az alvásparalízis megszakítására is léteznek különböző technikák: Például kiáltsunk segítségért. Az álmunkban való kiabálás azt üzeni az agyunknak, hogy ideje felébredni. Ha sikerül hangosan beszélnünk, fel is ébreszthetjük magunkat. Az ismételt pislogás is segíthet az agynak felkészülni az ébredésre.

Az álmok szerepe Sigmund Freud neurológus és pszichiáter hívta fel először a tudomány figyelmét arra, hogy az álmok komoly jelentéssel bírnak. Azóta pedig számtalan tanulmány jelent meg az álomkutatás területén a neuropszichológiában. Egyes kutatások szerint komoly pszichoterápiás hatása van, ugyanis segít feldolgozni a velünk történt eseményeket azáltal, hogy biztonságos környezetben, újra és újra megéljük az adott pillanatot, szembesülhetünk az érzéseinkkel, mindez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, feldolgozzuk azt. Egyes elméletek szerint az álmok segítségével tudjuk tudatosítani és memorizálni az adott nap eseményeit, szelektálni azokat fontosság szerint, majd egy részét elraktározni emlékként.

Mit tudunk róluk?

Az álmok általában vizuális formában jelennek meg, érzelmekkel és gondolatokkal összekapcsolva. Tapasztalhatunk fizikális érzékeléseket is, mint hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, hőérzékelés, vagy akár fájdalmat, szomorúságot, félelmet, boldogságot is. Egészen elképesztő az emberi elme, hiszen ennek következtében az álomvilágot ugyanolyan részletességgel érzékelhetjük, mint a valóságot - írja a Fanny.

Ez érdekes!

Egy éjszaka folyamán átlagosan 3-6 álmunk van

A 95%-át elfelejtjük, miután kikeltünk az ágyból

Hosszúságuk 5-60 perc között van

Az állatok is képesek erre

annak olyan álmok, amik kultúrától függetlenül, világszerte jelen vannak, ilyen például a menekülés, repülés, zuhanás, bénultság, más emberek előtt meztelenek vagyunk, nem tudunk kiabálni, nem tudunk futni

Általában egyes szám első személyben álmodunk, ritkán nézzük magunkat kívülről

Az agyunk logikus gondolkodásért felelős része álom közben nem aktív, ezért meg sem kérdőjelezzük a furcsa és logikátlan eseményeket