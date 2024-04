Elnyílt a tulipán? Így gondozd tovább, hogy jövőre is gyönyörű virágot hozzon

A hagymások, gumósok évelő, általában lágyszárú növények. Föld alatti hajtásaikban vagy szárukban tartalék tápanyagokat raktároznak el, így biztosítva a növény számára az állandó tápanyagellátást tél végén, koratavasszal. Jellemzőjük, hogy virágzás után leveleik elszáradnak, behúzódnak. Ide tartoznak a tulipánok is. Jellemző, hogy a virágzás alatt a hagymák elhasználódnak, mintegy kiürülnek, és csak a virágzást követő időszakban töltődnek fel.

Minden évben fel kell szedni a hagymákat?

A tulipán, a jácint, a nárcisz, a krókusz hagymáit nem kell minden évben felszedni. A botanikai eredetű tulipánokhoz olyan nemesített formák tartoznak, amelyek sok tekintetben még a vad fajokhoz hasonlók, barnán sávozott levelükkel is díszítenek. Hiszen most tudod megalapozni, hogy jövőre is szép és egészséges legyen. Nem árt, ha évenként felszedjük, és selejtezzük őket, mégis gyakran megesik, hogy a földben maradnak. Az igazság az, hogy 4-5 évente elég felszedni a hagymákat. Ha nem tesszük, egyre kisebb termetű és virágú egyedek fejlődnek, és idővel elpusztulnak.