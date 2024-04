Ha kicsi a hely: legyen függőleges kerted az erkélyen

Nincs szükség arra, hogy barkácsmesterek legyünk, ugyanis kész vertikális kertrendszereket vásárolhatunk meg. Választhatunk függőleges ültetőzsákot, mozgatható, kerekekkel rendelkező rendszert vagy falra rögzíthető virágtartókat is attól függően, hogy mit enged meg a rendelkezésünkre álló tér, szükség van-e arra, hogy később könnyedén más helyre lehessen telepíteni. Akár egyszerű polcokat is felszerelhetünk, ha a virágok mellett mást is szeretnénk tárolni a függőleges rendszeren. Ha filces anyagú ültetőzsebes megoldást választunk, akkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a falat, amelyre felszereltük, ne érje nedvesség. Erre a célra használhatunk például vízszigetelő lemezt.

Forrás: Shutterstock

Válasszunk növényeket