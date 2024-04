Magaságyás kisokos - Így csináld jól!

Emellett ügyeljünk arra is, hogy a magaságyások ne árnyékolják el a kert többi részét, és ne zavarják a kerti utak és más szerkezetek funkcióit.

Vegyük figyelembe a kert különböző időjárási viszonyait és az esetleges természeti kockázatokat, mint például a szélsőséges hőmérsékletet, szelet vagy jeget. Próbáljunk olyan helyre helyezni magaságyásainkat, ahol védettebbek a környezeti tényezőktől.

Nem utolsó szempont továbbá, hogy ezeknek a kialakított magaságyásos veteményeseknek a kertbe esztétikai szempontból is bele kell illeszkedniük. Ezért stílusában, elhelyezkedésében is passzolniuk kell a már kialakított kertünkhöz.

Hogyan építsük ki a magaságyásokat?

Ha kitaláltuk, hogyan, hová helyezzük el őket, és a megfelelő mennyiséget is kiszámoltuk, elkezdhetjük a tényleges munkálatokat.

Készíthetjük mi magunk is lécekből és deszkákból a magaságyásokat, de kaphatóak már előre elkészített változatok is. Érdemes utóbbiból már használtakat beszerezni, így nemcsak újrahasznosítunk, hanem a pénztárcánkat is kímélhetjük.