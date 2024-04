Teljes napfogyatkozás: a különleges égi jelenség a szervezetre is hatással van

A legtöbben, mintegy 1 millióan Texast választják, ahol leghosszabb ideig lesz észlelhető a napfogyatkozás. A The Perryman Group gazdasági és pénzügyi elemzőcsoport várakozása 1,5 milliárd dollár közvetlen turisztikai többletbevételről szól, de ez a járulékos bevételekkel együtt meghaladhatja a 4,5 milliárd dollárt. A legkomolyabb közvetlen bevételre Texas turisztikai ipara számíthat, mintegy 420 millióra, de New York államban is negyedmilliárd dollárt várnak.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2016 kdshutterman/Shutterstock. No use without permission.

A természeti jelenség sávjába eső településeken számos fesztivált tartanak, Clevelandben már hétvégén elkezdődtek a rendezvények. Washingtonban az országos repülési és űrkutatási múzeum (National Air and Space Museum) külön tudományos ismeretterjesztő előadásokkal készül hétfőn a fővárosban élők és oda látogatók számára. Az Egyesült Államok területének jó részén áthaladó teljes napfogyatkozás, amelynek sávja a nyugati parttól és keleti partig húzódott, legutóbb 2017-ben volt. A két partvidéket érintő hasonló jelenség legközelebb 2045-ben lesz. Ugyanakkor az ország kisebb területeit érintő teljes napfogyatkozás 2033-ban Alaszkában lesz látható, majd 2044-ben Montana, valamint Észak-Dakota államban - írja az MTI.