Tom Cruise egy dolgot ígért lányának, azt sem tartotta be: Suri számára az apja nem létezik

"Egész életemben apa akartam lenni. Nem tartozom azok közé az emberek közé, akik azt hiszik, a túl sok szeretettel elkényeztethető egy gyerek" - nyilatkozta ezt Tom Cruise lánya, Suri születése után. A kapcsolatuk azonban másként, szomorúan alakult, hiszen Tom és Katie Holmes válása után apa és lánya szinte nem is találkoztak egymással. De vajon mi történt? Hol csúszott félre a világsztár és lányának kapcsolata? Talán most, hogy Suri betöltötte a 18. életévét, tőle válaszokat kapunk majd ezekre a kérdésekre, addig is tekintsük át, mit tudunk kettejük viszonyáról.

2005 júniusában, nyolc héttel az első randevújuk után, Tom Cruise megkérte Katie Holmes kezét az Eiffel-torony tetején, az éjszakai Párizs fényei felett. Mielőtt eljegyezte volna, féltérdre ereszkedett, és elszavalt egy kétoldalas verset, amit ő maga írt. Suri napra pontosan egy évvel azután született, hogy Tom és Katie először randiztak.