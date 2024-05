A Harry Potter-univerzum rajongói olykor eljátszadoznak azzal a gondolattal, milyen lenne, ha ők is mekapnák Roxfortból azt a bizonyos levelet, és elmerülhetnének a mágia világában, de bármennyire is szeretnék, a varázslás, a hoppanálás és a karakterek mind J.K. Rowling képzeletének szüleményei. Kivéve egyetlen szereplőt, aki a valóságban is létezett.

Harry Potter: az univerzum egyetlen karaktere a valóságban is létezett

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© WARNER BROS

Ő az egyetlen karakter a Harry Potter-univerzumból, aki valóban létezett

A Harry Potter-világban megannyi szerethető karakter van, kezdve a jóságos és védelmező Dumbledore-tól a nagydarab Hagridon át a komisz Weasley-ikrekig, hogy a főszereplőről és barátairól ne is beszéljünk. Ám ők mind csak egy igen élénk fantáziával megáldott írónő, J.K. Rowling képzeletének szüleményei. Ám van egy karakter, aki a mi, varázslatoktól mentes világunkban is létezett. Ő pedig nem más, mint Nicolas Flamel, aki a sorozat első részében, vagyis a Bölcsek kövében tűnik fel, mint a kő megalkotója.

Az igazi Nicolas Flamel

Forrás: Nicolas Flamel, French Scrivener & Manuscript Seller

Őt pedig a francia Nicolas Flamelről mintázta az írónő, aki halála után alkimistaként vált híressé. A legenda szerint ő készítette el a Bölcsek kövét, és állítólag Flamel írta az Alkímia nagykönyvét is, amit 1612-ben Párizsban publikáltak. Alakját persze rengeteg legenda veszi körül és azoknak a cáfolata is. Például az is elterjedt, hogy higanyból ezüstöt majd aranyat állított elő, valamint azt is híresztelték róla és feleségéről, hogy halálukat csak megrendezték, mivel ismerték az élet elixírjének receptjét, ami halhatatlanságot biztosított nekik.

Ráadásul nem a Harry Potter az egyetlen irodalmi alkotás, amiben megjelenik: szerepel a Victor Hugo A párizsi Notre-Dame-jában (1831) és Alexandre Dumas-tól a Monte Cristo grófjában (1845), valamint Szepes Mária A vörös oroszlán című könyvében is.