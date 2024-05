Hekkízű fagylaltot készítenek a Balatononnál: itt kóstolhatod meg ezt a bizarr finomságot

A nyár egyet jelent a fagyizással, és szerencsére már a klasszikus ízeken kívül sok különleges hideg desszertet is kipróbálhatunk. Előszeretettel alakítják fagylalttá például a kedvenc desszerteinket, így sajttortást, somlói galuskást és zserbósat is választhatunk a legtöbb helyen, ám úgy tűnik, hogy vannak, akik a bizarrabb ízvilágot részesítik előnyben... A Balatonnál egy vállalkozó szellemű cukrász hekkízű fagyit készít.

Forrás: VITORLÁS FAGYIZÓ/LIKEBALATON.HU

Hekkízű fagyival csalogat egy balatoni cukrászda

Pálfi Attila, a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó cukrásza rukkolt elő az elsőre furcsának tűnő ízvilággal, a hekkízű fagyival. Az idei különlegesség nem előzmény nélküli, tavaly ugyanis sajtos-tejfölös lángos ízesítésű fagylalttal kínálta a vendégeit, amellyel még díjat is nyert. Most úgy döntött, egy másik tipikus strandételt alakít át - írja a Travelo Like Balaton nyomán. Ezzel csatlakozott azon kevés cukrászokhoz, akik húsból készítenek fagylaltot.

"Én nem állítom, hogy a hekkfagyi bárkinek a kedvence lesz, de nem is ez volt a cél. Új dolgokat szeretnék behozni a szakmába, amelyek néhány év múlva már nem is lesznek olyan meghökkentőek"

- mesélte Attila, aki a lángosos fagyijának sikerén felbuzdulva vágott bele a projektbe. A hekkes változatban a hús mellett gyümölcscukor is van, de a só és a mustár is fellelhető az alkotóelemek között.

Itthon már Pálfi Attila előtt is próbálkoztak hasonlóval: került már a túrós csusza is nyalható állapotba, amit a kísérletező kedvűek gyakran választottak, habár a hagyományos ízekkel persze nem tudta felvenni a versenyt.