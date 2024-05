Időjárás: délelőtt még jó időnk lesz, amit azután következik, annak nem fogunk örülni

Csütörtökön a déli, délutáni órákban elsősorban az ország keleti felében, azon belül is főleg északkeleten, illetve a Dunántúlon, majd estétől egyre inkább a középső országrészben is valószínűek zivatarok. A zivatarokat helyenként felhőszakadás (> 30 mm) kísérheti, nagyobb számban a Dunától keletre, és Nyugat-Dunántúlon de másutt is van esély lokálisan felhőszakadás vagy kis területen jelentősebb mennyiségű csapadék (> 25-30 mm) előfordulására. Zivatarok környezetében néhol viharos (55-70 km/h) széllökés, illetve kevés helyen jégeső (1 cm alatti átmérővel) is előfordulhat - írják.

Időjárás: az egész ország területén citromsárga riasztás van érvényben

Időjárás: holnap sem lesz jobb

Jelen pillanatban úgy néz ki, a helyzet - az elmúlt napokhoz hasonlóan - pénteken sem lesz jobb. A Köpönyeg.hu szerint a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A délkeleti szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz. 20-26 fok közé csökken a hőmérséklet.