Léleklátó segített keresni a verőcei hajótragédia áldozatait, köztük Daniellát

Hétfőn, kilenc nappal a verőcei hajótragédia után előkerült az utolsó áldozat, a 18 éves Daniella teste is. A keresésében neves léleklátó is segített, aki azt állította érzi az áldozatok lelkének közelségét, köztük Danielláét is.

Kiss Kató léleklátó segített megkeresni Daniellát

Forrás: Bors

A Bors munkatársa és Daniella legjobb barátnője, Szilvi is ott volt vasárnap a keresőhajón, de velük tartott Kiss Kató léleklátó is. Kiss Kató Vácon él, alig néhány kilométerre Verőcétől, ahol május 18-án este bekövetkezett a végzetes hajóbaleset. Azt állította, a tragédia napjától folyamatosan közvetít a gyászoló családtagok és a fiatalok lelke között, miközben kétszer is hajóra szállt, hogy a vízen próbálja megtalálni a 18 éves Daniella testét. "Daniella pedig folyamatosan azt közvetíti felém, hogy a teste sokkal közelebb van, mint ahogyan azt bárki gondolná" - mondta Kiss Kató.

"Azon az útvonalon megyünk, amit ő sugall nekem” – nyilatkozta a Ripostnak Kiss Kató, majd ígéretet tett arra, hogy egészen addig nem hagy fel a fiatal lány keresésével, amíg elő nem kerül. "Sokadik napja ez a keresésnek… Nem hagynak nyugodni a lelkek, ezért én is részt veszek az áldozatok keresésében, illetve a háttérből próbálok segíteni az ő lelküknek. Több olyan szülő is van, akikkel napi szinten tartom a kapcsolatot. Feltett szándékom, hogy teljesen belevetem magam a keresésbe. Segítséget kértem barátoktól, akik most itt vannak velem, így sikerült vízre szállnunk. Nagyon erős gyomorremegést érzek…" - tette hozzá.