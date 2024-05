Ne güzülj, ne feszülj rá! - Tippek, hogyan fuss neki az érettségi feladatsoroknak

A középiskolákban a diákok ma írták a matematika érettségit. A legális puskák — tudományos számológép, függvénytábla — sokat segítenek az amúgy is jól felkészült és a kevésbé szorgalmas tanulóknak is, ám nemcsak a reáltudományok okozhatnak stresszt az érettségizőknek. A vizsgadrukk közepette pedig olykor-olykor elveszíti az ember a józan eszét, pedig a tiszta fej nagyon fontos. Adunk pár tippet, hogyan csökkentheted a vizsga alatti feszültséget.

Tippek: víz, szendvics, csoki és akár kabala is legyen nálad

Forrás: BMTI/Máthé Zoltán

Tipp 1. Időben kelj, reggelizz, gondold át, mire lesz szükséged!

Annyira evidensnek tűnik, igaz? Pedig stresszhelyzetben kevésbé gondolkodunk tisztán, akár a legalapvetőbb, de annál szükségesebb dolgokat hagyhatjuk otthon. Legyen nálad elég toll, ne a vizsgán derüljön ki, hogy kifogyott a tinta és nincs másik íróeszközöd. Vigyél magaddal kulacsban vizet vagy ásványvizet, olyan italt, amit szívesen fogyasztasz, de a szomjadat is oltja. Legyen nálad szendvics, és ha hiszel a csokoládé erejében, azt is vidd be az érettségire, egy kisebb cukorlöket az agynak nem árt. Ha van, akkor a kabalafigurádat, szerencsetárgyadat se hagyd otthon, vizsgán még babonásnak lenni is ér.

Tipp 2. Legális puska oké, az illegális leskelődést viszont kerüld

Használhatsz mindent, amit nem tilt a vizsgaszabályzat, a szöveggyűjtemények, függvénytáblázatok, számológép (a reáltudományok törvényes segédeszközei) bármikor lehet a kezed ügyében, de ha az otthon legyártott puskáddal kapnak rajta, akkor a te érettségidnek akkor és ott vége. Inkább tippelj, mint megpróbálj látványosan leskelődni mások papírja felé. Hidd el, a szakavatott szem még azt is észreveszi, amit csak tervezel, hát még azt, amit meg is teszel.

Tipp 3. Minden feladatot olvass el kétszer értőn, és ne hagyj üres felületet a papíron

Ha megkaptad a feladatsort, ne ugorj neki azonnal, előbb olvasd el az összeset, minimum kétszer, alaposan, értelmezve azokat. Amiben biztos vagy, azzal indíts, a nehezeket hagyd a végére. Ha kész vagy a számodra könnyebb feladatokkal, a nehézségük alapján haladj a munkásabbakkal. Mindig azt válaszd, amiről legalább némi fogalmad van, így haladj. Mindenhova írj valamit, olyan nincs, hogy semmi nem jut eszedbe. Ha csak némi köze van a témához, az is jó, legalább próbálkozol, és ki tudja, talán be is jön. Az üres papír arról tanúskodik, hogy halványlila segédfogalmad sincs semmiről, amit — még ha tényleg így is van, amit nem hiszünk —, akkor sem kell nyilvánvalóvá tenned. A tanárok jó fejek, értékelik, ha küzdesz.

Tipp 4. Ne „güzülj”, nyugodtan pihenj a feladatok között

Nem az a cél, hogy beleőrülj az érettségibe, a tolladnak nem kell folyamatosan a papíron lennie. Ha kész vagy egy feladattal, lélegezz, mozgasd meg magad, amennyire ezt ülve lehetséges, igyál, egyél, lélekben készülj fel a következő etapra.

Tipp 5. Ha van még időd, de szerinted kész vagy, akkor se add még be a papírokat

Elkészültél, amit tudtál, leírtad, sőt azt is, amit nem, legalábbis így érzed. Nincs más hátra, mint beadni a papírt és a hátralévő fél órát a tantermen kívül tölteni? Na, még mit nem! Nézd át a feladataidat, hogy biztosan mindenhova írtál valamit és az tuti a jó válasz a kérdésre. Ha van üres hely, inkább tippelj valamit, abból bajod nem lehet, legfeljebb nem kapsz rá pontot. Vagy szerencséd van, és jó volt a tipped. A lényeg, hogy mindent nézz át, találhatsz hibákat, amelyeket addig tudsz javítani, amíg nálad a papír, átolvasva a válaszaidat, eszedbe juthat még valami, ami plusz pontokat hozhat. Ne siess hát, ráérsz akkor kimenni, amikor vége az érettségi vizsgának.

+1. Ne feszülj rá azonnal a válaszokra

A legnehezebb nem a megoldásokat kutatni, amint vége az érettséginek. Egyeztetni az osztálytársakkal, hogy ki mit írt, ellenőrizni a könyvben, füzetben, helyesen gondolkodtál-e. Ne tedd! Felejtsd el az ellenőrzést, lazíts! Ha elrontottad, azon már nem segít, viszont magadat jól stresszeled, ami kihathat a következő napra is. Pihenj, sétálj, majd később mentálisan készülj rá a következő napra, a következő megmérettetésre.