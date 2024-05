Sci-fibe illő élet a világ leghidegebb városában: hátborzongató videók a mínusz 64 fokból

A szibériai Jakutszk városában a hőmérséklet mínusz 64 fok alá is süllyedhet. Kiun B. a YouTube-ra készít videókat az embertelen körülményekről, amelyek számos egészségügyi problémát okoznak. Sci-fibe illő élet az övé - állítja.

Sci-fibe való élet ez a nagy hideg miatt - vallja Kiun

Forrás: Kiun B./Instagram

Élet a fagyban: sci-fibe illő hétköznapok

Egy fiatal nő, Kiun B., aki a világ leghidegebb városában él, YouTube csatornáján mutatja meg azokat a negatív hatásokat, amelyeket a szélsőséges hideg gyakorol a szervezetre a hónapokig tartó nagyon kevés napfény mellett. Egy videóban azt is elmagyarázza, hogy sűrű köd takarja el a napot az év nagy részében, a metropolisz pedig egy sci-fi film jelenetéhez hasonlít ilyenkor. Videói között számos hátborzongató felvétel található a körülményekről és a helyi lakosokról, közülük soknak például elfagynak a végtagjai.

Mi,ha csak tehetjük, kimegyünk a szabadba, elmegyünk iskolába és dolgozni. A fagyás és a hipotermia Jakutszkban majdnem olyan gyakori, mint maga a hideg. A fagyást nem lehet elkerülni, az arc nem fedett részei például könnyen megsérülnek. Amikor érzem, hogy zsibbad az orrom vagy az arcom bármelyik része, azonnal bemegyek egy fűtött helyre: bevásárlóközpontba vagy fűtött buszpályaudvarra, hogy ne szenvedjek súlyos károkat

- mondta el Kiun B. az egyik videójában.

Akinek nincs hova mennie...

Kiun arról is beszélt, hogy a rettenetes hideg miatt a hajléktalanok nagyon gyorsan meghalnának, ezért egyre több menedékhelyet építenek, hogy meleget és védelmet nyújtsanak számukra. A kórházakban speciális osztályok és speciális orvosok is vannak, akik a legreménytelenebb fagyási esetekkel is foglalkoznak.

Nehéz a légzés is

Jakutszkban gyakoriak a légúti problémák, mesélte Kiun.

A fagyos levegő valóban megterhelheti a légzést. Az igazán hideg napokon gyakran teljesen eltakarjuk az arcunkat, és ez nem csak a bőrünket, hanem a tüdőnket is védi. Sokszor hallottam az újonnan érkezőktől is, akik először jöttek Jakutszkba, hogy nehéz belélegezni ezt a levegőt

- ecseteli Kiun.

A D-vitamin-hiány is aggasztó

Kiun arról is beszélt, hogy a vitamin-, különösen a D-vitamin-hiány szintén jelentős aggodalomra ad okot Jakutszkban.

A D-vitamin kulcsfontosságú csontjaink egészsége, immunrendszerünk működése és általános jólétünk szempontjából. Amióta az eszemet tudom, küzdök a D-vitamin-hiánnyal és és a vérszegénységgel

- mondtal el a fiatal nő és hozzátette, sok ember Jakutszkban alig eszik zöldséget és táplálákkiegészítőket sem szednek. Kiun rendszersen pótolja a vitaminokat és a közelmúltban egy vizsgálaton kiderült, az átlagpopulációhoz képest nagyon jó állapotban van.

Mentális gondokat okoz a napfény hiánya

Kiun szerint a napfény hiánya depresszót is okoz sok jakutszki embernél.

Annyira be kell öltözni, ha ki akarunk menni, hogy sokszor nincs hozzá kedvünk. De ha állandóan bent maradsz, akkor tényleg fáradtnak, álmosnak érzed magad, és érzem, ahogy a hangulatom is egyre nyomottabb

- ecseteli Kiun és arról is beszélt, hogy Jakutszkban nem könnyű segítséget találni a mentális egészséggel kapcsolatban, ő maga is online konzultál egy terapautával, aki sok mindenben segíti őt.

Nem ritka a meddőség sem

Kiun szerint a rettentő hideg a termékenységre is negatív hatással van, ám ezt a helyi klinika vizsgálatai nem erősítették meg.

Bár az az elképzelés, hogy a hideg időjárás negatív hatással van a termékenységre, érdekes lehet, a tudományos bizonyítékok ezt nem támasztják alá. Ehelyett az életkor, a reproduktív egészség, az életmódbeli döntések, az időzítés és az érzelmi jólét fontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a teherbeesés során

- tették közzé álláspontjukat.

Gyorsabb az öregedés

Míg az utóbbi időben a hírességek és biohackerek egyaránt a krioterápia és a hidegvizes terápia felé fordultak az öregedés megelőzése érdekében, Kiun szerint a nulla fok alatti hőmérséklet nem kedvez annak, hogy fiatalabbak maradjanak.

A tanulmányok kimutatták, hogy mi Jakutszkban hajlamosak vagyunk gyorsabban öregedni. Míg a krioterápia egészségügyi előnyeiről ismert, beleértve az öregedés lassítását is, a mi helyzetünk összetettebb. A kutatások szerint a zord éghajlathoz való hosszú távú alkalmazkodásunk három-négy évvel gyorsabb biológiai öregedéshez vezet. Ez a felgyorsult öregedés feltehetően a megnövekedett anyagcsere sebességünknek köszönhető, mivel testünk keményebben dolgozik a meleghez szükséges energia előállításáért. Nagyon érdekes... mert mindig is azt hittem, hogy a jakutszki élet lassítja az öregedést

- vallja Kiun, aki megdöbbent a kutatási eredményeken.