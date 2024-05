Szexológus figyelmeztet rá: okostelefon mellett hamarabb jön a félrelépés! Erre figyelj!

A hűtlenség kérdését számos hit és tévhit övezi, ami nem véletlen, hiszen nem mindenki számára számít ugyanaz megcsalásnak. A helyzetet nem csak a személyiségünk, de a számtalan új kommunikációs forma és csatorna is bonyolítja. A szexológus szerint legtöbbször az okostelefon a bűnös!

A szexológus szerint van, akinél már a másik profiljának nézegetése is kimeríti a félrelépés kategóriát.

Forrás: Shutterstock

Milyen egyszerű is lenne, ha a félrelépés kérdését egyértelműen meghatározhatnánk úgy, hogy a hűtlenség az, amikor nem a párunkkal, hanem mással szeretkezünk. Ám a kérdés ennél sokkal összetettebb, hiszen van, akinek máshol van ez a határvonal, és az érzelmi kötődést is annak veszi. Szakértőnk, Somorjai Martina szexológus szerint az is megnehezíti a kérdést, hogy a párok nem beszélik meg, kinek mi számít hűtlenségnek.

Hol kezdődik a hűtlenség?

Van, aki már egy szemkontaktus láttán féltékeny lesz, más egy ölelésre, csókra is legyint. Vajon a szakértő szerint mi számít megcsalásnak?

– Az én rég bevált definícióm az, hogy megcsalás az, amit nem tennél meg a legjobb barátoddal. Azaz az ölelés, karsimogatás, kézfogás nem az, mert ezt a barátaiddal is megteszed bizonyos helyzetekben. A nyelves csók viszont már az. A mai kommunikációs formáknál ugyanez az elv érvényes: szextingelni, azaz szexuális tartalmú üzeneteket váltani sem szoktunk a barátainkkal, ugye? – veti fel a szexológus.

Természetesen a nézőpont is számít, hiszen előfordul, hogy a hűtlen szerint nem megcsalás a közösülés sem, ha nem volt benne érzelem. A felszarvazott szerint pedig megcsalás a csók is. Mindig gondoljuk magunkat a fordított helyzetbe és azonnal választ kapunk, hogy amire készülünk, az félrelépés-e. Annak számítana, ha velünk tennék meg?

Ha valaki csetelget a neten másokkal, az még minősülhet ártatlannak, csak ne találkozzanak - magyarázza a szexológus.

Forrás: Shutterstock

A félresöprők és a bűntudat

A szexológus tapasztalatai szerint mindenkit megráz, ha kiderül: hűtlen a párja, és van, aki a saját félrelépésével is nehezen birkózik meg.

– Ez a lelkiismeretesség fokától függ, hiszen alacsony fokú lelkiismeret esetén saját hibáinkat hajlamosak vagyunk bagatellizálni, a partnerét meg felnagyítani. De ha valaki mély érzésű, akkor komoly lelkifurdalást érez már egy csók vagy szexting miatt is. Az ilyen embernek egyébként magasabbak az elvárásai saját magával szemben, ezért partnerével is. Azt gondolja, ha én képes voltam nem félrelépni, te is legyél képes – mondja Somorjai Martina.