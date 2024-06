Esővízgyűjtés: Így csináld, hogy óvd a környezeted és átvészeld az aszályos hónapokat

Az esővízgyűjtés egyre elterjedtebb a kiskertekben, mutatjuk mikre figyelj a gyűjtésekor:

Az esővízgyűjtés egyre elterjedtebb a kiskertekben

Forrás: Halfpoint/Shutterstock

A méret a lényeg!

A méretet a tető nagysága és a felhasználás célja szerint válasszuk ki: ha kerti locsoláshoz vagy takarításhoz szeretnénk felhasználni, és kisebb kertünk van, akkor ideális lehet a 160–300 literes hordó, míg nagyobb kertekben a 400-650 literes tartályok lehetnek megfelelőek. Ha a ház körül nincs sok hely, a hagyományos kerek helyett válasszunk négyszögletű formát, mivel ezt könnyen a fal mellé állíthatjuk.

Árnyékban van a helye!

Ügyeljünk arra, hogy a tartályt hűvös helyre, napfénytől védett helyre állítsuk. A legalkalmasabb hely erre a ház északi vagy keleti oldala, mivel ezeket a területeket kevésbé éri a napfény, így megakadályozhatjuk, hogy a víz felmelegedjen, és elszaporodjanak benne az algák.

Kell hozzá kellő erő!

Ha felszíni tartályt vásárolunk, fontos, hogy vízszintes talajra, lehetőség szerint a kertünk magasabb pontjára helyezzük el. Ha ez nem megoldható, a földbe süllyesztett tartályokhoz hasonlóan, szükség lesz egy szivattyúra. A szivattyút a hálózati áramra kell csatlakoztatni, amely stabil víznyomást biztosítva adagolja majd a vizet.

Tegyük az ereszhez közel

A hagyományos hordóval ellentétben az esővízgyűjtő tartályokat nem az ereszcsatorna alá, hanem az eresz lefolyócsöve mellé kell elhelyezni, egy speciális csővel összekötve. Lehetőleg minél közelebb legyen az ereszhez, így az épületekről lezúduló esővizet könnyen a tartályba vezethetjük anélkül, hogy további csatlakozócsöveket kellene kiépítenünk.

A csapból is víz folyik

Jó hír, hogy többé már nem kell locsolókannával kimeríteni a vizet a hordóból, mivel a modern tartályokon van egy leeresztő csap, így könnyen elvezethetjük a vizet belőle. Léteznek olyan esővízgyűjtők is, melyekre csapra szerelhető kerti tömlő is csatlakoztatható, így a vizet kényelmesen fel tudjuk használni az ágyások és a pázsit locsolásához is.

Tartsuk mozgásban

Az álló vízben könnyen elszaporodhatnak az algák, emiatt romlik a víz minősége, és eldugíthatja a csöveket is. Az algák ellen tehetünk a vízbe algamentesítő szereket, vagy telepíthetünk vízforgató rendszert is, amely állandó mozgásban tartja a vizet, így megakadályozva az algák elszaporodását.

Kiszűri belőle a port

A víz tovább megőrzi minőségét, ha az ereszcsatornára vízszűrőt csatlakoztatunk. Ugyanakkor még a szűrő használata mellett is előfordulhat, hogy a kisebb szennyeződések átjutnak rajta, ezért fontos, hogy havonta kitisztítsuk a szűrőt és évente kétszer a hordó belsejét is átmossuk magasnyomású vízsugárral.

Megússzuk szárazon

Nagyobb esőzések alkalmával a teli tartályból kifolyhat a felesleges víz, és eláztathatja az udvart. Ennek megelőzése érdekében érdemes egy túlfolyásgátlót beszerelni az ereszcsatornába. A szerkezet érzékeli, ha a hordó megtelik, ilyenkor a felesleges vizet visszatereli az ereszcsatornába.

Viszlát, szúnyogok!

A vízzel teli hordó kiváló terep a szúnyogok elszaporodásához, ezért ha a hordónknak nincs megfelelően zárható fedele, érdemes szúnyoghálóval lefedni. Ezzel megvédhetjük a vizet a levegőből származó portól és más szennyeződésektől, valamint megakadályozhatjuk, hogy a szúnyogok belejussanak a tartályba - írja a Fanny magazin.