Függőség a randiappoktól: olyan, mint a játékszenvedély

A jobbra-balra húzogatós randiappok használata olyan, mintha csak játszanál valamivel. Ha elég ideje használod és sokszor húztál jobbra, már viszonylag magas pontszámot is elérhettél, ha azonban senki nem felelt meg neked, akkor bizony csak néhány pontot gyűjtöttél. Jó játék, de hova vezet? Függőséghez. És nem csak a pontok miatt...

A randiapp-függőség egyik oka, hogy masszírozza az egót

Forrás: Shutterstock

Hogyan okoz függőséget a randiappok használata?

Először is egy megdöbbentő tény: a társkereső-alkalmazások felhasználói akár napi 14 órát is eltöltenek „húzogatással”, amit már akkor is nyugodtan nevezhetünk függőségnek, ha nem tudjuk az okát. Már maga a randizás is függőséget okoz, hiszen kevés dolog okoz akkora elégedettséget az emberben, mint amikor rájön, hogy akihez vonzódik, szintén vonzódik hozzá. Megerősítést kap, és ki ne szeretné, ha visszaigazolják, hogy igenis, vonzó, szép, szexi vagy bármi, amit gondol(ni szeretne) magáról.

Az alkalmazások készítői ezt az érzést használják ki, ám a digitális világban ahelyett, hogy valódi beszélgetést folytatnál valakivel, hogy kiderítsd, tetszik-e neked, vagy sem, csak várod, hogy a telefonod jelezzen, hogy „hahó, egyezés van, valakivel összeilletek”.

Egy idő után ez már semmit nem jelent majd, sem az, ha valaki jobbra húzott, sem az, ha senkivel nem illesz össze, vagy mindenkit balra húzol, esetleg nem válaszolsz annak, akivel már váltottál előtte pár mondatot. Valójába nem is ismered, kit érdekel?! Kicsit olyan ez, mint az online shopping, böngészel, nézegeted a különböző árucikkeket, jelen esetben profilokat, aztán a rendelkezésedre álló infók alapján kiválasztod valamelyiket. Megnézni, megérinteni, érezni az illatát nincs lehetőséged, de annyi baj legyen, ha nem jön be, majd választasz másikat. Ám a választások számával egyenesen arányosan csökken az érték is.

Abszurdabbnál abszurdabb elvárásokkal állunk elő: „Két méternél alacsonyabb férfiak kíméljenek!”

Forrás: Shutterstock

Rosszabb, mint a játékfüggőség?

A randiapp-függőség katasztrofális hatással van a felhasználók szerelmi életére, hiszen minél mélyebbre merülnek el benne, annál érzéketlenebbé válnak. A fényképek avatárokká minősülnek, miközben abszurdabbnál abszurdabb elvárásokkal állnak elő — két méternél alacsonyabb férfiak szóba sem jöhetnek, akkor írj legközelebb, ha már 60-as a bicepszed stb. —, a társkereső férfiak és nők valójában semmit nem jelentenek, egyetlen funkciójuk van csupán, növelni az egót, vagy pár órára feldobni egy unalmas vasárnap délutánt.

Innen nézve a játékfüggőség is jobb, ott legalább előbb-utóbb elfogynak az életek...