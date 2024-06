Az anyagyilkos Gypsy Rose új terveket szövöget: erre készül

Gypsy Rose valamivel több mint 8 évet töltött börtönben azért, mert segédkezett édesanyja meggyilkolásában. A nő egy mentális betegségben szenvedett, ami pokollá tette a lány életét: 30-nál is több műtétet végeztek el rajta, mert Dee Dee mindenkivel elhitette, hogy különböző súlyos betegségekben szenved. Szabadulása óta megfordult körülötte a világ: megváltoztatta külsejét és új tervei vannak azzal kapcsolatban, mit is kezdjen az életével.

Gypsy Rose szabadulása után a külsejét is megváltoztatta

Forrás: Gypsy Blanchard

Gypsy Rose új terveket szövöget

Szabadulása előtt is ismert volt Gypsy Rose, története bejárta a világot. Dokumentumfilm és sorozat is készült az életéről, amit édesanyja tett pokollá. A nő mindenkivel elhitette, hogy lánya különböző súlyos betegségekkel küzd, ezért a többi között kivették a nyálmirigyeit és tolószékbe is került Gypsy. Valójában azonban az anya volt beteg, helyettesítő Münchhausen-szindrómája volt.

Helyettesítő Münchhausen-szindróma Egy pszichiátriai betegség, amely során a személy kitalálja, eltúlozza, súlyosbítja vagy előidézi az általa gondozott betegségét, hogy együttérzést, figyelmet és szertetet kapjon cserébe az odaadó gondozásért.

Gypsy nem tudott elmenekülni anyjától, ezért több évnyi bántalmazás után végül végzetes döntést hozott: akkori barátjával megölték Dee Dee-t. Szabadulása óta nagy népszerűségnek örvend, ezt azonban jó célokra szeretné használni, és tisztában van egykori döntéseinek súlyával. "A nap végén egy gyilkos vagyok. Ez a rideg valóság. Elkövettem egy bűncselekményt, de nem ez határoz meg. Elfogadom, amit tettem. Megfizettem érte" - mondta.



Azt szeretné, hogy története "elrettentő példa" legyen, hogy figyelmeztessen mindenkit, aki csapdában érzi magát, hogy ne válasszák ugyanazt a menekülési utat, mint ő. "Nem keresek kifogásokat. Nincs mentség a gyilkosság elkövetésére".

Szeretné arra használni az ismertségét, hogy segítsen a mentális betegségben szenvedőknek, és a helyettesítő Münchhausen-szindróma áldozatainak.

Új életéről új 8 részes dokumentumfilm is készült, a Gypsy Rose: Life After Lock Up címmel.