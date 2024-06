A 42 éves walesi hercegnő márciusban lépett vissza a királyi feladatoktól, amikor kiderült, hogy megelőző kemoterápiát kell kapnia. A januári hasi műtétje utáni vizsgálatok kimutatták, hogy daganatos betegsége van, azóta nem is lépett a nyilvánosság elé. Pénteken azonban Katalin hercegné egy nyilatkozatban elárulta, hogy részt vesz a Trooping the Colour rendezvényen, és a nyár folyamán várhatóan többször láthatjuk majd. A Kensington-palota felhívta a figyelmet arra, hogy előfordulhat, a hercegnének hamar vissza kell majd vonulnia, az egészsége ugyanis továbbra is prioritást élvez.

Katalin hercegné ezt a 2024-ben készült fotót csatolta közleményéhez pénteken

Katalin bejelentését egész Anglia üdvözölte, de legboldogabb minden bizonnyal Vilmos herceg volt. Hivatalos közleményben a palota elárulta, hogy Vilmos teljes mértékben támogatja felesége visszatérését. A herceg továbbra is segít a gyerekek körüli teendőkben, hogy a hercegné lassan visszatérhessen a feladataihoz.

A Kensington-palota szóvivője azt mondta: „A herceg örömmel látja, hogy a hercegné már foglalkozik a számára fontos munkákkal és projektekkel. Továbbra is a felesége és gyermekei támogatására összpontosít, miközben közfeladatait is ellátja."

Katalin hercegné még nincs túl a nehezén

Katalin valószínűleg még nem tér vissza teljes mértékben a munkájához, minden attól függ, hogyan érzi magát. Nyilatkozatában azt mondta, hogy „minden napot úgy fogad, ahogy jön”, és azt is közölte, hogy „még nincs túl a nehezén”.

Alig várom, hogy részt vegyek a hétvégén a családommal a király születésnapi felvonulásán, és remélem, hogy a nyár folyamán részt vehetek néhány nyilvános rendezvényen is, de még nem vagyok túl a nehezén. Türelmet tanulok, különösen a bizonytalanság érzésével szemben. Minden napot úgy fogadok, ahogy jön, hallgatok a testemre, és kihasználom az időt a gyógyulásra. Nagyon köszönöm a megértéseteket, és köszönöm mindazoknak, akik bátran megosztották velem a történetüket

- írta.