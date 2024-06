Katalin hercegné szombaton visszatér a nyilvánosság elé: "a betegségem megváltoztatta az életünket"

Katalin nyilatkozatban árulta el, hogy szombaton, hosszú idő után, nyilvánosság elé áll és részt vesz a Trooping the Colouron. A hercegné, aki hónapokkal ezelőtt videóban jelentette be rákdiagnózisát, a betegségéről is beszélt.

Katalin hercegné ma részt vesz a Trooping the Coloron

Forrás: Samir Hussein/WireImage

Katalin bejelentést tett: ott lesz a palota ünnepségén

Bár korábban azt nyilatkozta nem lesz ott, úgy döntött, mégis részt vesz az uralkodó hivatalos születésnapjával egybekötött seregszemlén a hercegné. Katalin gyermekeivel, a 10 éves György herceggel , a 9 éves Sarolta hercegnővel és a hatéves Lajossal ül ma hintóba és integet a tömegnek. Megnézi a felvonulást is, mielőtt Károly királlyal, Vilmossal és a család többi tagjával megjelenik a Buckingham-palota erkélyén.

A betegségéről is őszintén vallott

A 42 éves hercegné a bejelentését követően köszönetet mondott mindenkinek, akik aggódtak és aggódnak érte. "Meghatott az elmúlt néhány hónapban érkezett minden kedves támogató és bátorító üzenet. A betegségem valóban megváltoztatta az életünket, de a sok szeretet, amit kaptunk, Vilmost és engem is átsegített a nehezebb időszakokon" - írta közleményében. Katalin arról is beszélt, hogy még nincs túl a betegségén, a kezelése még hónapokig eltart és ebből kifolyólag vannak jó és vannak rossz napjai.