A NASA volt alkalmazottja megdöbbentő dolgot állít: idegen civilizáció élt a Holdon

Az Apollo-program, amellyel az Egyesült Államok azt a célt tűzte ki maga elé1961 és 1972 között, hogy embereket juttasson a Holdra, számos rejtéllyel övezett. Bár a legtöbb ember egyetért abban, hogy a program sikeresen teljesítette a célját – 1968 és 1972 között hatszor szálltak le a Holdra – egyesek megkérdőjelezik a NASA jelentéseit arról, hogy pontosan, mit is találtak odafent.

A NASA volt alkalmazottja megdöbbentő dolgot állít

Ken Johnston a NASA egykori alkalmazottja, akiNeil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins kiképzéséért volt felelős, közülük az előbbi kettő elsőként járt a Holdon. Johnston az Apollo 11 misszió után minden olya adat és fénykép kezeléséért felelt, amely a NASA holdmisszióival kapcsolatos volt. A munkája során Johnston olyan fényképeket fedezett fel, amelyek szerinte egy ősi idegen civilizációhoz tartozó tárgyakat ábrázoltak a Holdon. Az egykori NASA mérnök elmondta, hogy miután megmutatta a bizonyítékokat a felettesének, arra utasították őt, hogy semmisítse meg a felvételeket.

Az volt a feladatom, hogy lefényképezzem és dokumentáljam azok pontos helyét. Egy nap a főnököm megparancsolta, hogy semmisítsem meg ezeket a képeket

- magyarázta. Johnston továbbá azt is állítja, hogy a NASA manipulálta azokat a felvételeket és fényképeket, amelyeket a nyilvánosság elé tártak, hogy elrejtsék az általa vélt földönkívüli élet jeleit a Holdon.

Az egykori NASA alkalmazott könyvet is írt a tapasztalatairól, amelyben felfedi azokat a felvételeket is, amelyek közül sok több is bizonyítja, hogy valamilyen életforma élt a Holdon sok évvel ezelőtt.