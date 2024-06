Nick Carter Budapestre jön: itt koncertezik a Backstreet Boys sztárja

Augusztus 1-én a Vasúttörténeti Parkban lép fel Nick Carter, ez lesz a Who I Am című világkörüli turnéjának egyik állomása. A rajongóknak 24.990 Ft-ot kell fizetniük egy jegyért. Az énekes Madridból érkezik hazánkba és Bécsbe megy tovább.

Nick Carter Budapesten koncertezik

Forrás: Getty Images via AFP

Nick Carter mindössze 12 éves volt, amikor énekelni kezdett a Backstreet Boysban. A csapat nagyon hamar beírta magát a poptörténelembe, 1990-ben a zeneipar egyik legnagyobb, 60 millió dolláros szerződését írták alá. Számos díjat zsebeltek be, és csillagot is kaptak a hollywoodi Walk of Fame-en. Hazánkban is rendkívül népszerűek voltak.

Nick Carter - és egyébkén a banda más tagjai is - szólóban is szép sikereket értek el, már három önálló albumot jelentetett meg.