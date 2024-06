Shakira még nem állt talpra: szívében nincs hely egy újabb férfinak

Padlóra tette a szakítás az énekesnőt

Shakira 2023 elején őszintén vallott a Gerard Piquével való szakításáról, és arról, hogyan hullott szét körülötte a világ, amikor kiderült: párja hűtlen volt hozzá. "Bevallom, érzelmileg mindig is a férfiaktól függtem. Szerelmes voltam a szerelembe. (...) Mára úgy érzem, elég vagyok magamnak. Magamra vagyok utalva, és van két gyermekem is, akik tőlem függenek, ezért erősebbnek kell lennem egy oroszlánnál is" - nyilatkozta az énekesnő.