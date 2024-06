Nézz körül a konyhádban: ezeknek a termékeknek is van szavatossági idejük

Mindannyian tudjuk, hogy semmi sem tart örökké. Valószínűleg, ha a szavatossági időre gondolunk, főként csak az élelmiszerek jutnak az eszünkbe, pedig sok általános háztartási termékhez is tartozik szavatossági idő, amit a legtöbben észre sem vesznek. Ha pedig a lejárati idő után használjuk, az potenciális veszélyt jelenthet az egészségre.

Vigyázz! Ezeknek a termékeknek is van szavatossági ideje

Forrás: Shutterstock

Fűszerek

A legtöbben azt gondoljuk, hogy a fűszerek örökké elállnak, de valójában ezek is veszíthetnek aromájukból és hatékonyságukból. Az őrölt fűszerek 6-12 hónap után veszítenek intenzitásukból. Az egész fűszerek 2-3 évig tarthatják meg ízüket, ha megfelelően tároljuk őket.

Olajok

Az olajok, mint például az olívaolaj vagy a kókuszolaj, is hajlamosak megavasodni idővel. Az olívaolaj: 18-24 hónap után avasodni kezdhet, A kókuszolaj: 2 évig is elállhat, de utána már nem ajánlott fogyasztani. A liszt szintén egy olyan alapanyag, amelyről kevesen gondolják, hogy romlandó. A fehér liszt 6-8 hónapig tartható el a kamrában, hűtőben pedig akár egy évig is. A teljes kiőrlésű liszt: 3-6 hónapig eláll a kamrában, hűtőben pedig 6-8 hónapig.

Diófélék és magvak

Ezek az egészséges nassolnivalók is hajlamosak megromlani. A diófélék 6 hónapig tarthatók el szobahőmérsékleten, hűtőben pedig egy évig. A magvak 2-3 hónapig szobahőmérsékleten, hűtőben pedig 6-8 hónapig.

Konzerváruk

Bár a konzervek hosszú ideig eltarthatók, nem tartanak örökké. A húsos konzervek: 2-5 évig tarthatók el, de utána már nem ajánlott fogyasztani. A zöldséges konzervek: 1-3 évig tárolhatók.

Méz

A méz hosszú ideig eltartható, de nem örökké. Bár technikailag nem romlik meg, idővel kristályosodhat és elveszítheti ízét. Ajánlott 2 éven belül elfogyasztani.

Sütőpor és szódabikarbóna

Ezek a sütési alapanyagok is veszíthetnek hatékonyságukból. A sütőpor: 6 hónapig tartható el, utána csökken a hatékonysága, a szódabikarbóna: 1 évig hatékony, utána érdemes cserélni.

Teafilterek és kávé

A teafilterek és a kávé is idővel veszíthetnek aromájukból. A teafilterek: 6-12 hónapig tarthatók el, utána csökken az ízük. Az őrölt kávé: 3-5 hónapig tartható el szobahőmérsékleten, hűtőben pedig 1 évig.