Lejárt szavatosságú kozmetikumok: a szakértő elárulja, miért ne használjuk ezeket

Most már hivatalosan is beköszöntött a tavasz, s ha tavasz, akkor itt a nagytakarítás ideje. Nem csupán a kanapé alatt megbújó porcicáknak és a téltől maszatos ablakoknak kell ilyenkor hadat üzenni, hanem érdemes a tárgyaink között is körülnézni és szelektálni, ha úgy tetszik, helyet csinálni az újnak. Vannak otthonunknak olyan területei, ahol a selejtezésre gyakrabban van szükség, nem árt, ha időről időre átnézzük például a fűszeres üvegeinket, vagy éppen a fürdőszoba polcain sorakozó kozmetikumokat. Szakonyi Eszter, kozmetikus mester óva int mindenkit attól, hogy lejárt kozmetikai termékeket használjon.

„Fontos odafigyelni a termékeken feltüntetett dátumra, hogy valóban csak addig használjunk egy-egy terméket, mivel akár komoly bőrirritációt okozhatnak. A romlás leggyakrabban látható jele a termék fizikai szétesése, tehát fázisaira történő szétválása, penészedése és avasodása. Úgyhogy a csomagolásokon szereplő lejárati időt nagyon is komolyan kell venni” - mondja.