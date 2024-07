Ágyneműmosás nyáron: milyen gyakran cseréljük a huzatot

Gondoljunk csak bele: minden este órákat töltünk az ágyban. Ahogy a ruháinkat is gyakrabban mossuk a hőségben, úgy az ágyneműmosás gyakoriságát is érdemes akár hetente beiktatni. A melegebb időben ugyanis jobban szaporodnak az atkák és a poratkák, amelyek akár allergiás tüneteket is okozhatnak. Ezenkívül a nyári izzadás is foltokat hagyhat az ágyneműn, amitől kellemetlen szagúvá válhat. Ha mozgalmas az életed, a heti lepedőcsere plusz gondnak tűnhet, és ez ráadásul egy olyan feladat, amelyet gyorsan el lehet felejteni. De figyelembe véve, hogy valószínűleg életed nagyjából egyharmadát ágyban töltöd, érdemes időt szakítanod rá. Szerencsére az ágyneműmosás nem bonyolult feladat, íme néhány tipp, hogyan frissítsd fel ágyneműdet a nyárra, hogy minden este élvezhesd a frissen mosott, illatos ágynemű nyújtotta komfortot.

Akár hetente is esedékes lehet az ágyneműmosás nyáron.

Forrás: Forrás: Shutterstock/New Africa

Ágyneműmosás: frissítsd fel hálószobádat illatos, friss ágyneművel!

Az ágyneműt, a pizsama mosáshoz hasonlóan akár hetente is javasolt kimosnunk nyáron és bár a nagy melegben az ágyneműk hamarabb megszáradnak, mégis a rendszeres mosás miatt érdemes beszereznünk egy, vagy akár két váltás ágynemű szettet. Olyat válasszunk, ami nem igényel kímélő, vagy bonyolult kezelést, egyszóval bírja a mindennapi strapát és a sűrű mosást is. A tisztítás gyakorisága mellett a módszer sem mindegy, hiszen ha jól csináljuk, akkor nem csak patyolat tiszta lesz az ágyneműnk, hanem jelentősen meghosszabbíthatjuk a lepedő és ágyneműhuzat élettartamát.

Mosás előtt kezeljük a foltokat

Ha észrevehető foltok vannak a lepedőn, mosás előtt érdemes előkezelni őket folteltávolítóval. Válasszunk olyan készítményt, amely a legtöbb étel és egyéb szennyeződés eltávolítására alkalmas. Kövessük a flakonon található utasításokat, majd a hatóidő lejárta után egyszerűen dobjuk be őket a mosógépbe. Makacs szennyeződések esetén (például bor, vér, kávé…) áztassuk be és hagyjuk hatni a folttisztítót egy éjszakán át mielőtt betennénk az a mosógépbe. Akár a napon szárítjuk, akár szárítógépbe tesszük, minden mosás után ellenőrizzük az előkezelt foltokat, és szükség esetén ismételjük meg a foltkezelést és a mosást is.