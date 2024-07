Napi horoszkóp 2024. július 23.: a szenvedély uralja a keddet

A Mars az Ikrekben, a Nap az Oroszlánban, a Hold a Halakban - ez pediug azt jelenti, hogy erős szellemi energiák uralkodnak, mindenkinek a szenvedélyes oldala kerül elő. Neked mit tartogat a napi horoszkóp?

Napi horoszkóp: a szenvedély uralja a keddet

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Mára is jut kis feszültség, de sok vidámság is, az Oroszlán Napnak köszönhetően. A bosszúságokat kezeld bölcsen, és ne hagyd, hogy a másik hangulata rányomja a bélyegét a te lelkiállapotodra (Halak Hold). Neked igenis lehet jókedved a feszültségek ellenére is!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kedden fogadd érdeklődve azokat a híreket, információkat, melyeket egy ismerősöd hoz, de arra azért ügyelj, hogy minden ellenőrzés nélkül ne dőlj be mindennek. Nem biztos, hogy birtokában vagy minden részletnek!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Mars az Ikrekben jár, és megadja neked a szükséges hajtóerőt, ambíciót mindenhez! Most nagyon energikus és lendületes vagy, valósággal sziporkázol. Arra figyelj, hogy ettől a rengeteg energiától néha picit „sok” lehetsz...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha kedden elöntenek az érzelmek, adj bátran teret nekik! Nem igaz, hogy minden helyzetben erősnek kell maradnunk és azt kell elhitetni a környezetünkkel, hogy minden lepereg rólunk. Délután már a Halak jegyébe lép a Hold, és érzékennyé, empatikussá tesz.

