Holdmágia: pénzt és szerelmet is hozhat? – A boszorkány válaszol!

Napjainkban már szinte mindenki figyeli a különböző holdállásokat. Hiszen legtöbbször még azok is elolvassák a horoszkópjukat, akik nem is hisznek benne, és így önkéntelenül is eszükbe juttatják a különböző fázisokat. Ez már csak azért is előnyös, mert a holdállások sok mindenre figyelmeztethetnek minket. Akár egy üzleti projekt, házasságkötés, de még egy tervezett műtét esetében is lehet jelentőségük, és érdemes figyelembe venni őket. A Hold változása már ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget, csakúgy, mint a mágia világa. A különböző varázslatok esetében is fontos, hogy figyeljük a fázisokat, állásokat, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, milyen mágikus szertartást végzünk el, mert hatással van azok sikerességére is