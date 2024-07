Gyász: elhunyt Király Levente Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze

Király Levente 1937-ben született Budapesten. Diplomát a Színház-és Filmművészeti Főiskolán szerzett 1959-ben szerzett, és még abban az évben a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol élete hátralévő részét töltötte.

Király Levente Sir Basil szerepében Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjének próbáján a Szegedi Nemzeti Színházban

Forrás: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Egész Szeged gyászol: Király Levente a közönség kedvence volt

A szeged.hu a művészről azt írja, hogy a közönség és a színész hamar megszerették egymást, Király Levente rengeteg szerepet eljátszott a Szegedi Nemzeti Színházban, köztük Mercutiót a Rómeo és Júliából, Falstaffot a IV. Henrikből vagy Figarót Beaumarchais darabjából. A portál szerint

pályája során leginkább Tevje karakterével azonosították a Hegedűs a háztetőn című világhírű musicalből,

amellyel nemcsak itthon, hanem a társulat Monte-Carlo-i vendégjátékán is óriási sikert aratott. Több magyar filmben játszott jelentős szerepet, és budapesti társulatoknál is gyakran lépett fel vendégként. 1996-ban nyugállományba vonult, de továbbra is játszott a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol nagy szeretettel adta át tapasztalatait a fiatalabb kollégáknak, és segítette őket a pályájukon. A színművészt 2007-ben Szeged díszpolgárának választották.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja, Szeged város díszpolgára, Király Levente művészi pályájának elismerését jelzik különböző kitüntetései: a fentieken túl 1969 óta birokolta a Juhász Gyula Művészeti Díjat, 1984-ben megkapta a Makó Lajos-díjat, 1986-ban pedig elnyerte az Érdemes művész címet is.

Király Levente 87 évet élt.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti Király Levente színművészt, és a családdal egyeztetve intézkedik a temetéséről.

Király Levente életéről portréfilm is készült, íme az előzetese: