A légiutas-kísérő kitálalt: ezek az utasok legundorítóbb szokásai

Lehet, hogy velünk is előfordult már, hogy nem dobtuk ki a szemetünket, amikor kiszálltunk a gépből, vagy elszundikáltunk egy hosszú repülőút során és hangosan horkoltunk. A repülőgép személyzete sok érdekes és nyugtalanító dolgot lát munkája során. Lehet, hogy egy különösen durva, vagy agresszív utassal van dolguk, vagy valakivel, akivel egészségügyi vészhelyzet történt a gépen. Vagy segíteniük kell a repüléstől félő utasoknak, hogy nyugodtak maradjanak és leküzdjék félelmüket. Marisa Mackle légiutas-kísérő azonban nem ezekről mesélt a Lunchtime Live-nak, hanem két bosszantó és megalázó szokásról.

A gyakrabban előforduló szokások bár zavarják a légiutas-kísérőket, de van egy köztük, ami különösen kiborítja őket

Bosszantó szokások a légiutas-kísérő szerint

Vannak olyan utasok, akik úgy érzik, hogy rendben van, ha leveszik a cipőjüket és zoknijukat, majd mezítláb felteszik a lábukat az előttük lévő ülésre. Először is, miért érezné valaki jól magát cipő nélkül egy repülőgépen? Gondoljunk csak bele, hogy az évek során a takarítások ellenére is mennyi szennyeződés kerülhetett a szőnyegre. Másodszor, senki sem szeretné, ha egy idegen láb az arca közelébe kerülne egy több órás repülőút alatt. A gyakrabban előforduló furcsa szokások bár zavarják a légiutas-kísérőket, de van néhány köztük, ami különösen kiborítja őket. Marisa például teljesen kiakad attól, amikor végigsétál a folyosón, hogy összeszedje a szemetet és néhány utas megállítja, kifújja az orrát, majd átadja neki a használt zsebkendőt. Vissza is emlékezett egy konkrét esetre:

Egyszer Los Angelesből hazafelé tartva egy amerikai utas elhúzta a függönyt és azt mondta: ’Hé, van valami számodra,’ majd a zsebkendőt a tányéromra dobta. Azt hitte, szívességet tesz ezzel.

Marisa azt is hangsúlyozta, hogy az utasok ne érezzék magukat rosszul, ha hányós zacskót kérnek. Ha rosszul érzik magukat, jobb, ha a zacskóba kerül, aminek ki kell jönnie, mintha a földön vagy a légiutas-kísérőn landolna. „Amint rosszul érzed magad, kérj hányós zacskót. A repülőgép személyzet szívesebben ad neked egyet, mint hogy lehányd őket."

Egyszer egy hölgy odajött hozzám, miközben éppen a WC mellett álltam, és az egész lábamat lehányta. Le kellett vennem a harisnyanadrágomat, és mezítláb kellett végeznem a munkám.

Szóval ha rosszul érezzük magunkat, inkább szóljunk, nehogy hasonlóan kínos szituációba keveredjünk.