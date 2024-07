Mit tegyünk másnaposság ellen a fesztiválszezon alatt?

Miután felöntöttünk a garatra, a testünk reagál arra, hogy bizony túlzásba estünk. Ilyenkor a szervezetben azonnal beindul a „küzdj vagy menekülj” reakció a másnaposság ellen. Az alkoholra gyakorlatilag úgy reagálunk, mint a méregre, emellett zavarja az agyi tevékenységet alvás közben, így a másnaposság érzését az alvásmegvonás is felerősítheti, vagy akár önmagában is kiválthatja. A biológiai óránkat szabályozó hormonokat is felbolygatja, ez kicsit hasonlít a jet-lag érzéshez.

A másnaposság ellen is vannak jól bevált trükkök

Forrás: Shutterstock/ antoniodiaz

Miért másnap?

A másnaposság azután kezdődik, hogy a véralkoholszint csökkenni kezd. Egyes szakértők szerint a legrosszabb tünetek valójában akkor jelentkeznek, amikor a szint eléri a nullát. Érdekes módon, a ritkán és mértéktartóan ivók jobban ki vannak téve a másnaposságnak, mint a nagyivók.

Másnaposság ellen!

Nyilvánvalóan az alkoholfogyasztás mellőzése a legjobb megoldás. De ha mégis iszunk, akkor annak is meg van a módja, hogyan enyhíthetjük a panaszainkat.

Az alkohol fokozza a vizeletürítést, de ha ehhez még hasmenés, izzadás vagy hányás is társul, akkor még nagyobb az esély a kiszáradásra. Bár az émelygés megnehezítheti, hogy nagyobb mennyiségű vizet igyunk, mégis próbáljunk többször egy-egy kortyot lenyelni. Szénhidrát: Az ivás csökkentheti a vércukorszintet, így a másnaposság okozta fáradtság és fejfájás egy része abból adódik, hogy az agy nem működik megfelelően. A pirítós és a gyümölcslé egy jó módja annak, hogy kíméletesen visszaállítsuk a normál vércukorszintet.

Lehet, hogy a koffeinnek nincs különösebb másnaposság-ellenes hatása, de serkentőként segíthet a tompaságon és a görcsösségen. B-vitaminok és cink: A túlzott alkoholfogyasztás előtti és utáni 24 órás étrendbe érdemes beiktatni magas B-vitamin és cink tartalmú ételeket, vagy étrendkiegészítő formájában beszedni, mert ezek jelentősen enyhítik a másnaposság tüneteit.

Hogyan lehet megelőzni?

A másnaposság egyénenként eltérő lehet. Például az alkohol hatása egy kisebb súlyú emberre általában nagyobb, mint egy nagyobb termetű emberre. Ha azonban betartunk néhány szabályt, kevésbé lesz kínszenvedés a másnap.

Igyunk lassan és mindig együnk előtte, legyen tele a gyomrunk.

Tartsunk mértéket, két ital között várjunk egy keveset, hogy érezzük, mikor elég.

Igyunk meg egy-egy pohár tiszta vizet az alkoholtartalmú italok között. Ez segít abban, hogy kevesebb alkoholt igyunk, és csökkentsük az alkoholfogyasztás okozta kiszáradást.

Elalvás előtt igyunk meg egy pohár vízben feloldott kalciumot, magnéziumot és szódabikarbónát, hogy feltöltsük szervezetünk ásványianyag-raktárát.

Másnap reggelizzünk müzlit, pirítóst, sajtot, tejet és gyümölcsöt. Egész napra elosztva igyunk meg legalább 2 liter ásványvizet vagy teát.

Szöveg: Bata Kata