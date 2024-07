Nick Carter koncertjére Fergeteg Partyval hangolódik a közönség

Fergeteges hangulatra számít DJ Dominique augusztus 1-én a Vasúttörténeti Parkban, ahol a Backstreet Boys sztárja, Nick Carter, hozza el minden idők legsikeresebb fiúbandájának legnagyobb slágereit. A Fergeteg Party atyja számára különösen fontos esemény lesz Nick Carter koncertje, hiszen ő felel a közönség bemelegítéséért.

DJ Dominique alig várja, hogy találkozzon a Fergeteg Party közönségével

"Számomra ez egy nagyon fontos esemény lesz, mert a Nick Carter pályájához kötődő dalok a karrierem elején voltak újak" – meséli Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique, aki úgy készül, hogy minél inkább visszarepítse a közönséget a ’90-es évek nagy bulijainak és történéseinek emlékeihez, érzéseihez.

"Kíváncsian várom a találkozást azzal a korosztállyal, akikkel a Fergeteg Party indulásakor bejártuk és végig buliztuk nemcsak az országot, de túlzás nélkül állíthatom, hogy egész Európát is.

Azóta ők már sokan édesanyák, sőt akár nagymamák lettek és kevesebbet járnak partykba, most viszont újra lehetőségünk lesz találkozni és együtt bulizni" – mondja a népszerű DJ, aki nagyon kíváncsi arra, hogy az akkori rajongók gyermekei is eljönnek-e az eseményre. "Arra számtok, hogy sokan lesznek a fiatalabbak közül is, ami egyébként tetten érhető nagyon sok hasonló tematikájú buli esetén – annak köszönhetően, hogy a különféle generációk zenei ízlései oda-vissza hatnak egymásra, így a fiatalabb korosztály is ismeri és kedveli a régebbi dalokat és viszont." Példaként

elmesélte, hogy amikor fiataloknak zenél, az Everybody című dal ugyanolyan hatalmasat üt minden egyes alkalommal, mintha az idősebb generációknak játszaná.

Ez azt jelenti, hogy nem csak a kor egy lenyomata az ő zenéjük és konkrétan ez a dal, hanem generációról generációra öröklődik és itt van velünk a mai napig is – mondja Dominique.

A Backstreet Boys tagjai már többször voltak Magyarországon, Várkonyi Attilának is volt módja találkozni velük, így Nick Carterrel is ismerősként köszönhetik egymást, de más is összeköti a DJ-t a népszerű fiúzenekarral. "Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az az időszak, amikor a Fergeteg Party a legjobban dübörgött, egybeesett a zenekar fénykorával.

Mivel a mi bulijainkban is túlnyomó többségben hölgyek voltak jelen, így kikerülhetetlen volt, hogy a Backstreet Boys legnagyobb dalait is játszam"

– meséli a lemezlovas, aki ezúttal is a közönség hangulatával együtt rezonálva alakítja majd a szettjét. "Természetesen a szett alapvetően a ’90-es évekről fog szólni, nem meglepő módon, a Fergeteg Partyra viszont mindig is jellemző volt, hogy alkalmazkodik az adott pillanathoz és a közönséghez, így semmiképp sem tervezem meg teljesen előre, soha nem is szoktam, hanem egyszerűen csak az egy-egy dalra adott reakció, a közönség összetétele és az impulzusok szülik, hogy mi legyen a soron következő dal. Persze mindenképp ott lesznek nálam a korszak legismertebb magyar fiú zenekarainak dalai is, amik biztosan nagyot ütnek majd" – árulta el Dj Dominique.