Úttörő nők: nélkülük nem lenne az olimpia olyan, amilyen

Florence Griffith-Joyner, minden idők leggyorsabb nője

Forrás: ROMEO GACAD

A Flo-Jo néven is ismert, minden idők egyik legnagyobb atlétanője 1988-ban világrekordot állított fel a 100 és 200 méteres síkfutásban. Flo-Jo hihetetlen sportteljesítménye mellett arról is híres volt, hogy nőiességét is megmutatta a versenyeken, például sminkkel, színesre lakkozott körmökkel és nőies öltözettel. Akkoriban a női sportot gyakran ellentétesnek tartották a nőiességgel, de ő megmutatta, hogy rendkívül sikeres sportoló lehet anélkül, hogy feladná nőiességét.

4. Hedy Schlunegger az első női lesiklóbajnok

Forrás: Profimedia

A svájci versenyző, Schlunegger volt az első női lesikló bajnok az 1948-ban rendezett Téli Olimpián. Sikere után azonban abbahagyta a versenyzést, és férjével sporteszközöket árusító boltot nyitott. Elért eredményei viszont inspiráló hatással voltak unokájára, Martina Schildre, aki élvonalbeli nemzetközi síelő lett és a 2006-os téli olimpián ezüstérmet nyert ugyanabban a kategóriában, mint nagymamája, Hedy.

5. Kathrine Switzer, az első nő, aki számozott indulóként vett részt a maratonon

Kathrine Switzer, az első nő, aki számozott indulóként vett részt maratonon

Forrás: AFP

1972-ig nem engedélyezték a nők részvételét a bostoni maratonon. 1967- ben Kathrine Switzer volt az első nő, aki hivatalosan lefutotta a Boston Maratont, bizonyítván, hogy a nők a férfiakhoz hasonlóan képesek teljesíteni a klasszikus távot. A verseny persze nem volt zökkenőmentes, hiszen a versenybíró Jock Semple megpróbálta megállítani, miután rájött, hogy nőként állt a rajtvonalhoz. A bíró magából kikelve próbálta letépni rajtszámát, de barátja a segítségére sietett, így neki köszönhetően az a helyén maradt, így a lány sporttörténelmet írhatott. Katherine sok nőt inspirált világszerte, és a korlátozó, nőket kizáró szabályok megváltoztatásának szószólója volt.