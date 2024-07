Veszély az olimpián – Mi lesz így az ötkarikás játékokkal?

2024. július 26-án kezdődik az olimpia, aminek Párizs ad otthont. Az ötkarikás játékok egyes versenyszámai azonban veszélyben vannak, ahogyan az úszók is... a Szajna ugyanis, minden törekvés ellenére, nagyon szennyezett...

Veszély az olimpián? _ Még mindig nagyon szennyezett a Szajna

Forrás: Emmanuel DUNAND / AFP

Veszély az olimpián

Baktérium fürdő

A történelmi Szajna folyóból származó tesztek azt mutatják, hogy a víz még mindig veszélyes szennyezettségi szintet mutat az E. coli baktériummal. Ez azért különösen nagy baj, mert a folyóban is tartanának versenyszámokat, ráadásul az eredeti tervek szerint az olimpiai játékok után a Szajna a nagyközönség számára is úszható marad, feloldva egy 100 éves tilalmat. De biztos jó ötlet ez?

A 2024-es párizsi olimpiát 2024. július 26. és augusztus 11. között rendezik meg, azonban már július 24-én elkezdődik a labdarúgás és a rögbi mérkőzéseivel.



A Szajnában zajló triatlon eseményeket július 30-án, a nyílt vízi úszást augusztus 8-án és 9-én rendezik, ám jelenleg a vízben tízszerszer több E. coli volt, a Triatlon Világszövetség által meghatározott maximális határértéknél,

és a szintek a vizsgálati időszak alatt egyáltalán nem csökkentek. Az enterococcuszok koncentrációja szintén nem volt biztonságos, olyan szinten van, amely messze meghaladja a sportfelügyelők által meghatározott határértékeket. Az már csak hab a tortán, hogy az európai előírások csak a fent említett két baktérium ellenőrzését követelik meg, a gyógyszer-, vegyi- illetve egyéb ipari szennyezésről szó sem esik.

A folyóban egyébként 1923 óta tilos úszni, éppen a szennyezettsége miatt.

Párizs 1,5 milliárd dollárt költött egy víztározó, földalatti csatornahálózat és tisztítóművek építésére, hogy felfogják az esőzések során keletkező szennyvizet, amely normál esetben a folyóba folyna, ám a szokatlanul heves tavaszi esőzések és a hajóforgalom, a jachtok lefolyóiból származó ürülék csak még több szennyvizet mosott a vízbe. Az egy helyen összegyűlő sok ember, a vizes közeg és a meleg időjárás ráadásul kedvez a kórokozók terjedésének.

A szervezők szerint a folyó vízminőségét az olimpia alatt minden nap mérik majd

Forrás: Emmanuel DUNAND / AFP

Mi a baj az E.coli-val?

Az Escherichia coli vagyis E. coli baktérium különböző törzsei az ember élettani bélflórájának természetes részét képezik. Fontos szerepük van egyes vitaminok termelésében, és jelenlétükkel gátolják a kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását.

Léteznek azonban olyan E. coli törzsek is, amelyek kívülről a szervezetbe jutva bélrendszeri gyulladást váltanak ki, és akár súlyos szövődményeket okozó méreganyagokat is képesek termelni.

És éppen ilyenek vannak a Szajnában is. A fertőzés hirtelen fellépő vizes, időnként véres hasmenést, hasi görcsöket, hányingert és hányást okozhat, ritkán magas láz is kísérheti. Könnyen terjed, leggyakrabban a nem megfelelő kézmosás következtében. Már néhány baktérium is fertőzést okozhat, azonban a szervezetbe jutó baktériumok mennyiségével egyenes arányban nő a megbetegedés kialakulásának és a betegség súlyosabb lefolyásának kockázata. A tünetek megjelenése a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkeznek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap. Az E. coli okozta hasmenés többnyire egy-két héten belül spontán gyógyul. Szövődményként kialakulhat vérzéses vastagbélgyulladást, tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés, veseelégtelenség, illetve vérzékenységgel és vérrög képződéssel járó súlyos betegségek, ritkán okozhat akár magas lázzal járó szepszist is. A betegség súlyosabb lefolyására hajlamosító tényező a legyengült immunrendszer, a súlyos alapbetegség, a csökkent gyomorsav-kiválasztás, illetve az idősebb vagy a nagyon fiatal kor.