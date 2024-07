Simone Biles a titkos fegyvereire támaszkodik, hogy ismét olimpiai aranyat szerezzen Párizsban

A 27 éves Simone Biles azt mondja, a tanácsadás segít neki abban, hogy elég magabiztosnak érezze magát ahhoz, hogy versenyezzen Franciaországban. Az aprócska sportló azt állítja, ez az egyik legfontosabb része az edzésprogramjának.

Simone Biles a titkos fegyvereire támaszkodik Párizsban

Forrás: AFP

A négyszeres olimpiai aranyérmes Biles sokkolta a világot, amikor 2021-ben Japánban visszalépett a versenyzéstől mentális okokra hivatkozva. Így fogalmazott akkor: „Egyszerűen szívás, amikor az ember a saját fejével harcol." A tornásznőt lelkileg nagyon megviselte, hogy a tokiói olimpiát megelőzően a hírek az őt és a csapattársait szexuálisan zaklató Larry Nassarról szóltak. Biles nem sokkal később azt is bejelentette, hogy visszavonul, két évvel később azonban úgy döntött, mégis visszatér, és a párizsi olimpián is ott akar lenni. Nos, ez sikerült is neki, amerikai válogatót magabiztosan nyerte. 1952 óta nem volt olyan idős amerikai női tornász, az olimpián, mint a 27 éves Biles, ő ennek ellenére újabb rekordokat akar felállítani, és aranyérmekkel akar hazaértni. Ebben pedig a titkos fegyverei lesznek segítségére Párizsban.

Egy, az ünnepelt sportolóhoz közel álló bennfentes a Life & Style magazinnak így nyilatkozott: „Simone-nak nagyon fontos a mentális egészsége, és újra aranyérmes akar lenni. A terápia és a férje Simone titkos fegyverei, velük akar újra a legjobb lenni."

„Mindig egymásnak drukkolunk - a pályán és azon kívül is" - mondta korábban Biles.

Simone Biles legnagyobb támogatója a férje

Biles azt mondja, a legnagyobb érzelmi támogatást a férjétől kapja - a 29 éves Jonathan Owenshez 15 hónapja ment hozzá. Biles egyik posztjából úgy tűnik, a férfi nem kísérte el a tornásznőt Párizsba, otthonról drukkol feleségének. Simone Biles férje a napokban ünnepelte születésnapját, Biles pedig így köszöntötte őt:

Boldog, boldog születésnapot a férjemnek, a legjobb barátomnak, a bizalmasomnak és bulibarátomnak! ❤️ Köszönöm, hogy a viharomban a nyugalom szigete vagy! Teljes szívemből szeretlek, és alig várom, hogy lássam, mit hoz ez az év! Csináljuk nagyban, bébi! 💋😘✨ Bárcsak ott lehetnék, hogy ünnepeljünk, de hamarosan találkozunk!!!!