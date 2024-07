Egynapos fapados kirándulások – Irány Európa legszebb városai!

Nem kell vagyonokat költeni, ha pihenésre vágysz. Baráti áron találhatsz a neten egynapos kirándulásokat fapados jeggyel, ha szerencséd van, akkor még szállást sem kell foglalni.

Egynapos fapados kirándulások: kedvenc városainkba ma már többféle légitársaság is repül, így ha ügyesen logisztikázol, akár egy ebédre, vagy városnéző sétára is elrepülhetsz.

Forrás: Shutterstock

Egynapos fapados kirándulások Európába

Kedvenc városaidba ma már többféle légitársaság is repül, így ha ügyesen logisztikázol, akár egy ebédre, vagy városnéző sétára is elrepülhetsz, a szállás árát pedig elköltheted kedvenc boltodban. Íme a legjobb úti célok:

Párizs

Az első közértben veszel egy kis sajtot és bagettet, aztán irány a Mont Marte, ahol falatozgatva bámészkodhatsz kedvedre. Ugyan Párizsban nemsokára kezdődik az olimpia, de ne feledd, hogy ez a divat fővárosa. A Champs Elysée boltjaiban nézelődni is élmény. Visszaindulás előtt vegyél a barátnőidnek egy doboz málnás macaront!

Párizs

Forrás: Zigres/Shutterstock

Róma

Az örök városban az év minden napján hömpölyögnek a turisták. Ha eléggé kalandvágyó vagy, vesd bele magad a sikátorok rengetegébe, itt-ott kis családi éttermek kínálják a ropogós szélű pizzát. Hogy biztosan visszatérj, ne felejts el aprópénzt dobni a Trevi kútba, és egyél egy isteni citromfagyit a kúttal szemközti cukrászdában.

Róma

Forrás: Igor Link/Shutterstock

London

A nyár Londonban is csodálatos! Ha csak néhány órád van, irány egy park, csodáld meg a rózsákat és etess mókusokat. Ha egy kicsit több idő jutott, fizess be egy hajókirándulásra a Temzén. Az ötórai tea után bőven ráérsz visszaindulni, és még ajándékvásárlásra is futja az idődből.

London

Forrás: Zigres/Shutterstock

Thesszaloniki

Görögország északi gyöngyszeme minden tekintetben érdemes egy jó kirándulásra. Arisztotelész szobra népszerű hely. A legenda szerint, aki megérinti a lábujját, az szerencsés lesz. A parti sétányon isteni kávézók várnak, egy utcával távolabb pedig a nyüzsgő piac. Vidd haza a görög konyhát, itt isteni fűszer keverékeket vásárolhatsz. Ha több időd van, akkor kimehetsz egy közeli strandra, egy jó csobbanás felfrissít.

Thessaloniki

Forrás: Symeonidis Dimitrios/Shutterstock

Lisszabon

Irány az óceán! Portugáliát látni kell, Lisszabon hangulata utánozhatatlan! Kóstold meg a híres süteményt, a pasteis de nata-t, igyál egy finom kávét és sétálj a parton. Nem véletlen nyitott itt éttermet az amerikai színészlegenda, John Malkovich, hiszen a helyi ízek páratlanok. Ha korán érkezel, kivonatozhatsz Cascais-ba, ahol megcsodálhatod a helyi építészet remekeit és megismerkedhetsz a helyi konyha különleges fogásaival.