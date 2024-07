Szomszédvita miatt lett turistalátványosság egy félbevágott fa: már Google értékelést is kapott

Bharat Mistry szíve teljesen összetört 2021-ben, amikor Irene és Graham Lee levágták a közel öt méter magas fenyőfa egyik felét, amely 25 éve állt a házaik előtt. A drasztikus lépés egyéves szomszédvita után következett be, amikor Mr. Mistry és a Lee házaspár összetűzésbe kerültek a sheffieldi Waterthorpe csendes elővárosában. A pár állítólag azért mérgelődött, mert a fában fészkelő madarak összepiszkolták a kocsibeállójukat.

A szomszédvita meglepő következménye: turistalátványosság lett a félbevágott fa

Három év elteltével a helyiek szerint még mindig látogatják a csendes zsákutcát a bámészkodók, hogy megnézzék a félbevágott fát. A fa a Google Mapsen is megtalálható, mint turistalátványosság, több látogató értékelést is írt róla. Egy értékelő, aki három csillagot adott, ezt írta: „Érdekes fa, amit a két szomszéd közötti vita miatt vágtak félbe. A történet a hírekben is megjelent, egy élmény volt meglátogatni a helyszínt, és látni, ahogy a hírek valósággá válnak. A Google utcakép tíz éve nem frissült, így látható a fa eredeti állapota, mielőtt levágták volna. Nem éri meg hosszú utat megtenni miatta, de ha a közelben jársz, érdemes meglátogatni.”

Sem a Mistry család, sem a Lee házaspár nem kommentálta a történteket. De a szomszédok elmondása szerint a nyugdíjasok közötti kapcsolat azóta sem javult, mióta a vita világszerte híressé vált.