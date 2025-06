Kitálalt a Fehér Lótusz sztárja: nevetségesen alacsony gázsit kapnak a sorozat színészei

Jason Isaacs, aki a Harry Potter-filmekben Lucius Malfoy szerepét játszotta, és aki a Fehér Lótuszban Timothy Ratliff karakterét alakítja, őszintén beszélt a sorozatban kapott gázsijáról, ami mint kiderült, ugyanannyi, mint az össze többi színésznek. A sorozatkészítők nem különböztetik meg a kezdő és tapasztalt, újonc és már számos sikert bezsebelő színészeket egymástól, legalábbis, ami a díjazást illeti, és a fizetés köszönőviszonyban sincs a sorozat sikerével.

Jason Isaacs kitálalt: nevetségesen alacsony a Fehért Lótusz sztárjainak gázsija

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jason Isaacs szerint a gázsi szánalmas, de őt ez nem igazán hatja meg

Jason Isaacs, aki az HBO sikersorozatának harmadik évadában a gazdag üzletember Timothy Ratliff szerepében tűnik fel, elárulta, hogy ő és színésztársai mennyi fizetést kapnak epizódonként. A színész elárulta, hogy igazak a pletykák, hogy epizódonként 40 000 dollárt kerestek.

„Általában a színészek nem beszélnek nyilvánosan a fizetésekről, mert ez nevetségesen aránytalan ahhoz képest, amit csinálunk — sminkelünk és vicces hangokat hallatunk —, és csak felzaklatja a közönséget. De ahhoz képest, amit általában a nagy tévéműsorokért kapnak az emberek, ez egy nagyon alacsony ár” — vallotta be a színész.

Isaacs azonban azt is bevallotta, hogy ő is ugyanolyan izgatott, mint a többi szereplő — például Patrick Schwarzenegger és Parker Posey —, hogy csatlakozhatott a sikersorozat színészgárdájához, ahogy viccesen fogalmazott: „Fizettünk volna azért, hogy benne lehessünk. Valószínűleg egy testrészünket is odaadtuk volna”.

Isaacsot arról is kérdezték, hogy hosszú, sikeres karrierjére tekintettel, nincsenek-e rossz érzései azzal kapcsolatban, hogy ugyanannyit keres, mint az olyan kevésbé tapasztalt színészek, mint Patrick Schwarzenegger.

„Zavar-e, hogy nem fizettek többet, mint másoknak? Soha nem a pénzért dolgozom. Úgy értem, egészen jól boldogultam. De miközben az emberek azt hihetik, hogy hatalmas vagyonom van, a valóság az, hogy sokáig elég éretlenül kezeltem a pénzt, a kiadásaimat a bevételeimhez igazítottam, és nagyjából mindent elköltöttem, amit az évek során megkerestem” — árulta el Jason Isaacs.