A legjobb nap az elválásra: ilyenkor szakítanak a legtöbben

Némi adatelemzés, egy kis statisztika-nézegetés, és hamar kiderül, hogy bizony vannak napok, amikor könnyebben jön a szakítás. Az elválás sosem egyszerű — bár van, akinek többszörös visszaesőként már rutinból jön a "szép volt, jó volt, köszönöm, ennyi" —, a legtöbben, a kicsit empatikusabbak sokáig fontolgatják, mikor lenne a legideálisabb kimondani a nemet. Ki tudja, miért, de vannak napok, időpontok, amelyek egyszerre több embernek is eszébe jutnak, bizonyos események, ünnepek közeledte vagy elmúlta hirtelen mindent más megvilágításba helyez.

Vannak napok, amikor többen döntenek a válás vay szakítás mellett

Forrás: Shutterstock

Eltelt 3 hónap, itt az ideje az elválásnak

Három hónap nem tűnik hosszú időnek, mégis, a legtöbb friss kapcsolatnak ezen a ponton lesz vége. Ekkora kiderül, hogy mennyi a valóság, és mi az, amit a képzeletetek, a vágyaitok, igényeitek és reményeitek tettek hozzá a kapcsolathoz. Ha utóbbi nagyobb szeletet tett ki, akkor már itt is van a kapcsolat vége, már csak azt kell kitalálni, melyik legyen a szakítás napja. Mondjuk a hétfő?

Szuper hétvége volt, de...

És már helyben is vagyunk. Egy szép hétfői napon arra ébredsz, hogy érkezik az üzenet: "Szuper volt a hétvége, de inkább ne legyen következő". Ismerős? Erős kezdés egy halmozottan hátrányos helyzetű napon, amit már amúgy is mindenki gyűlöl, hiszen vége a pihenésnek, kezdődhet a munka. És akkor még ez is... Márpedig a legtöbb szakításra hétfőn kerül sor.

A fagyos január a szíveket is megdermeszti

Mindenki szereti magát jó embernek gondolni, így aztán bármennyire is lépne már, nem a karácsony környékét célozza meg a válás bejelentésével. Vár még egy kicsit, a szilvesztert is átbulizza kedvesével, aztán eljön a január, és a hideggel együtt a rideg valóság is a másik számára. Ha a párod januárban szakít veled, feltehetőleg már hónapokkal korábban felmerült benne a válás gondolata. Az új év mindkettőtöknek elhozta a tiszta lapot, s bár sovány vigasz, jó, ha tudod, hogy a legtöbb szakítás az év első hónapjában történik.

A szerelemünnepnél jobb napot keresve se találni

Ki tudja, miféle perverzió okán, de nagyon sokan gondolják úgy, hogy a Valentin-nap a legalkalmasabb a szakításra. Ha egyébként sem ünneplitek a szerelemünnepet, akkor is ott van a tudatotokban, hogy most kellene boldognak lenni. Ilyenkor könnyebben tudatosul, ha valami hiányzik a kapcsolatból: az elköteleződés, az izgalom, a romantika, az érzelmek vagy az együtt töltött idő? Mindegy is, mi, a tény, hogy a Valentin-nap nemcsak csöpögős romantikát, de rengeteg válást is hoz magával.