Híres sztárpárok, akiknek kapcsolata nem bírta a nagy korkülönbséget

Forrás: WireImage/Ferdaus Shamim

4. Madonna - Guy Ritcie

Madonna 10 évvel idősebb Guy Ritcienél. 2000-ben házasodtak össze, és két közös gyerekük született. Kapcsolatuk feszültségekkel teli volt, és 2008-ban bejelentették a válást, ami 2009-ben zárult le. A válás okai között szerepeltek a kommunikációs problémák és eltérő életstílusok. A 65 éves énekesnő oldalán azóta több fiatal férfi is feltűnt, például randizott Brahim Zaibat francia modellel, és a Yankees játékosával, Alex Rodriguezzel is. Nemrég közzétett Instagram posztjában pedig szintén egy igen fiatal férfival mutatkozott.

Forrás: Getty Images/Barry King

5. Cher - Val Kilmer

Cher és Val Kilmer között 13 év a korkülönbség, a 80-as években jártak együtt. Kapcsolatuk elhidegült, ám mind a mai napig közeli barátok maradtak. Cher jelenleg Alexander Edwards zenei menedzserrel jár, akivel 2022-ben kezdtek randizni. A kapcsolatuk több figyelmet kapott a korkülönbség miatt, mivel Edwards 40 évvel fiatalabb az énekesnőnél.

Forrás: GC Images/Uri Schanker

5+1 Mary-Kate Olsen - Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen és Olivier Sarkozy között 17 év volt a korkülönbség, ami miatt sok támadás is érte őket. May-Kate többször is azt nyilatkozta, hogy Olivier érettsége és stabilitása igen vonzó számára, bár ez úgy látszik mégsem volt elég. A házasságuk 2021-ben válással végződött, ami részben a COVID-19 okozta nehézségeknek is tulajdonítható.