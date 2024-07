Végre kiderült, hogyan kell helyesen felhelyezni a vécépapírt

Ez valóban egy régóta fennálló kérdés, amelyre senki sem tűnik megtalálni a választ: „A vécépapírnak kifelé vagy befelé kell fordulnia a tartón?”Mindkét oldalnak megvannak a maga érvei és magyarázatai, de úgy tűnik, hogy a kettő közül mégiscsak egy a helyes és a javasolt.

Végre kiderült, hogy kell helyesen feltekerni a vécépapírt

Forrás: Shutterstock

A vécépapír felhelyezés: most akkor hogyan?

A kérdésünkre a válasz az 1891-es szemléltető tervrajzból jól kivehető, hogy az eredeti elgondolás szerint a gurigának nem szabadna érintkeznie a fallal. A vécépapír egyébként egy New York-i üzletember, Seth Wheeler nevéhez fűződik, aki 1891. december 22-én jegyeztette be a szabadalmát. A vállalkozó a helyes használatra az általa feltalált perforált papír segítségével mutat rá, amit azzal magyaráz, hogy az így felhelyezett gurigával mennyivel könnyebb letépni a papírt a tekercsről. Tehát a válasz arra a kérdésre, hogy a vécépapír gurigának kifelé vagy befelé kell-e fordulnia a tartón, valójában kifelé kell. Tulajdonképpen konkrét használati utasítás nem jár a vécépapírhoz, de ez így valóban sokkal higiénikusabbnak tűnik, mintha a fallal is érintkezne a toalettpapír.

A vécépapír elterjedése előtt minden nemzetnek megvolt a saját módszere a nagydolog utáni takarításra - volt, aki botra erősített szivacsot, vagy köveket és agyagot használt.

Az ókori görögök például köveket és agyagot használtak a tisztálkodáshoz, ami finoman szólva sem lehetett kellemes. Az ókori rómaiak már kicsit finomabbak, de kevésbé higiénikusak voltak: egy botra erősített szivaccsal tisztították magukat. Ez magában nem hangzik olyan szörnyűnek, csakhogy egy adott közösség ugyanazt a szivacsot használta.