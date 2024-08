Nem teljesült Boros Lajos utolsó kívánsága

Augusztus 8-án Boros Lajos családja számolt be a szomorú hírről: a rádiós elhunyt. Boros népszerűsége csúcspontját a Bochkor Gáborral és Voga Jánossal közösen vezetett Bumeránggal érte el: a műsorból való távozása rettenetesen megviselte.

Boros Lajos súlyos beteg volt

Forrás: TV2/Mokka

Boros Lajos minden vágya volt, hogy profi rádióműsort vezessen

"Örömmel vállalnék klasszikus rádiós felkérést, de nem kapok egyet sem. Nem szomorkodom emiatt, hiszen így is vannak online stream-műsoraim, amiket egy hétfős bandával csinálunk közösen. Mindannyian vérprofik, így nagyon könnyen és élvezetesen telik a közös munka. A beszélgetőpartnerek is szívesen jönnek hozzánk, mert tudják, hogy nem a botrányaikra vagyok kíváncsi, hanem azt szeretném bebizonyítani, hogy értékes és jó emberek. A hallgatók is nagyon szeretnek minket. Jó lenne, ha profibb szinten tudnánk ezt csinálni, ehhez viszont egy szponzorra vagy egy rádiós csatornára volna szükségünk, akik anyagilag támogatnának minket" – idézi a Bors Boros egyik utolsó interjúját.

Régóta beteg volt

Boros Lajos szívbillentyű-elégtelenséggel küzdött, 2018-ban előbb pacemaker-beültetésen majd életmentő műtéten esett át, ami után öt héten keresztül kómában volt. Két éve azt nyilatkozta, a kezelések és a gyógyszerek miatt az összes tartalékát felélte és az első műtéte óta nem is eresett egy fillért sem. Tulajdonképpen élete végéig várt egy újabb felkérésre, de az nem érkezett el. 2022-ben arról beszélt, sokkal jobban van. "A szabályzó akkor működik, ha van rá oka, és azt hiszem, az elmúlt években erre két alkalommal volt is lehetősége. Ilyenkor ő elhárítja az életveszélyt, megmenti az életem. Egyébként is rendszeresen járok kontrollra a kardiológushoz és ő mindig megnyugtat, hogy minden rendben. Én is ezt tapasztalom, tényleg jól érzem magam a bőrömben, és a vérképem is rendben van" - mondta.

Kollégái gyászolják

Boros halála az egykori hallgatóit, de a kollégáit is megrázta. Bochkor Gábor - akivel nem volt felhőtlen a viszonya - , Sebestyén Balázs, Vadon Jani a közösségi médiában is búcsúzik tőle.