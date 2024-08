Csoda: újabb fejlemények az eltűnt repülőgép ügyében

A Malaysia Airlines MH370-es járata 2014. március 8-án tűnt el nyomtalanul, és azóta is az egyik legnagyobb légiközlekedési rejtély maradt. A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járat 227 utassal és 12 fős személyzettel a fedélzetén szállt fel, és mindössze egy órával a felszállás után megszakadt a kapcsolat a repülővel. Akár csoda is történhet, a repüléstörténet legfurcsább eltűnése most új fordulatot vehet: Vincent Lyne ausztrál kutató azt állítja, hogy megtalálta azt a helyet, ahol az eltűnt repülőgép roncsai lehetnek.

Az eltűnés körülményei

Az MH370-es járat éjfél után valamivel, 00:42-kor szállt fel a Kuala Lumpur Nemzetközi Repülőtérről. A kommunikáció és a repülési adatok elemzése alapján a repülő normális pályán haladt egészen 01:19-ig, amikor is az utolsó szóbeli kommunikációra került sor a légiforgalmi irányítással. Ezt követően, 01:21-kor a repülőgép nyomkövetője megszűnt jelet adni. Az utolsó radarjelet a Malajziai Katonai Radar vette, amely szerint a repülő dél-nyugat felé fordult, és ekkor már a Thai-öböl felett repült.

Az első napok és hetek

A repülő eltűnését követően azonnal nagyszabású keresési akció indult, amelyben több mint húsz ország vett részt, beleértve az Egyesült Államokat, Kínát, Ausztráliát és számos más nemzetet. Az elsődleges keresési terület az Indiai-óceán déli része volt, mivel műholdas adatok arra utaltak, hogy a gép ezen a területen merülhetett az óceánba. Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság vezetésével több éves kutatás zajlott, amely során modern technológiát, beleértve a tengerfenék szonáros feltérképezését és mélytengeri kutatórobotokat használtak, de a repülő roncsait nem találták meg.

Roncsdarabok a vízben

2015 júliusában az MH370-es járathoz tartozó első törmelékdarabot, egy szárnyrészt találtak az Indiai-óceánban lévő Réunion szigetén. Ezt követően további darabokat találtak Madagaszkár, Mozambik és más afrikai partvidékek közelében. A törmelékek megtalálása megerősítette, hogy a gép valahol az Indiai-óceán déli részén zuhant le, de a pontos helyet nem sikerült meghatározni.

A hivatalos vizsgálat 2018 januárjában zárult le, és a jelentés szerint nem sikerült egyértelműen megállapítani a katasztrófa okát. A vizsgálat akkor ugyan kizárta a mechanikai meghibásodást és a pilóták szándékos cselekedetét, de a történetnek itt még nincs vége.

És akkor jött Vincent Lynch