Jövő péntekig újabb hőhullámra kell számítani Magyarország döntő részén, majd a következő hétvégén markáns hidegfront érkezhet - tájékoztat a HungaroMet.

Itt a hőhullám: kiadták a riasztást - Már azt is tudni, mikor jön a hidegfront

Forrás: Shutterstock

Újra itt a hőhullám, de már látni a végét

Az előrejelzés szerint a markáns ciklonok és frontjaik messze elkerülik a Kárpát-medence térségét. Az ország döntő részén 33-34 Celsius-fok közelében alakul a csúcshőmérséklet legalább jövő péntekig, és az éjszakák is kifejezetten enyhék lesznek. Számottevő csapadék nem várható, de kedden és szerdán a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar elképzelhető. Jövő péntekig a déli vármegyékben 36-37 fok közelében alakulhatnak a csúcsértékek, és az éjszakák is kifejezetten melegek lesznek. Az északnyugati vármegyékben a következő napokban 30 fok közelében alakulnak a csúcshőmérsékletek, ami a hét második felében is csak 32-33 fok közelébe emelkedik. Jövő szombaton egy markáns hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására sokfelé várható zápor, zivatar, a front mögött pedig várhatóan érdemben visszaesik a hőmérséklet.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - olvasható dr. Pukoli Dániel figyelmezetése a Köpönyegen.

A HungaroMet Zrt. most vasárnapra Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki, a négy vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat a hét utolsó napján. Az előrejelzés szerint hétfőn és kedden Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében alakulhat 27 Celsius-fok felett a napi középhőmérséklet.