Ilyen egy Karen: követelőzik, mindenkin átgázol és azt hiszi, neki minden jár

A Karen-jelenségről már wikipédia szócikk is létezik, de az online keresőkben, videómegosztókon is számtalan találat jön fel a kulcsszóra. Az online lexikon szerint a fogalom olyan fehér nőt jelöl, aki azt gondolja, neki minden jár, és ezt ki is követeli. Mémek, internetre feltöltött videók ábrázolnak olyan nőket, akik éppen a főnököt rendelik maguk elé, összevesznek a rendőrrel is, egy-egy eladóval kiabálnak, és olyan helyzetekben is jogaikat hangsúlyozzák, ahol éppen ők azok, akik nem követik az előírásokat.

Karen, aki mindenkin átgázol, hogy elérje, amit akar

Forrás: Shutterstock

Miért lett pont Karen?

Nem újdonság, hogy az amerikai kultúrában egy-egy személynév egy viselkedésformára utal. A hatalmával visszaélő fehér nőre mindig is így utaltak az afroamerikai közösségekben. Az 1800-as években Miss Anne jelentette ezt, a kilencvenes években a Becky nevet használták. A Karen eredete valószínűleg a 2004-es Bajos csajok című film egyik karakterére utal, de szélesebb körben 2018-ban vált használatossá.

Amanda Seyfried Karen szerepében a Bajos csajokban

Forrás: Getty Images/Mean Girls

Az interneten a mémek között valódi események felvételei is keringenek, és némelyiket tényleg csak döbbenettel lehet szemlélni. Az egyik legismertebb történet 2020-as. A Central Park egy bizonyos részén a kötelező póráz nélkül kutyáját sétáltató Amy Cooper és egy madarakat figyelő afroamerikai férfi összetűzése abból fakadt, hogy a férfi megkérte a nőt, kösse meg az ebet. Az eset odáig fajult, hogy a nő a rendőröket hívta azzal az indokkal, hogy a férfi őt és a kutyát fenyegeti.

„Valóban rengeteg történet és felvétel kering olyan emberekről, akik nagyon sokat gondolnak magukról, és úgy gondolják, a szabályok felett állnak, lényegében körülöttük forog a világ" – mondja Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó. „Nyilván azért is lett ilyen elterjedt a fogalom és a tapasztalat, mert ezekből a hangsúlyozottan nárcisztikus viselkedést mutató emberekből eléggé elegünk van."

Kifigurázzák őket

A fogalom az elmúlt években annyira elterjedt, hogy még tipikus hajviseletet is kötöttek hozzá, a melírozott rövid bob frizurát Karen-fazonnak is hívják.

„Itthon is volt egy ehhez hasonló figura, és sokáig szállóigeként mondtuk, hogy ’köszönjük, Emese’. Az online világban nagyon össze vagyunk kötve, akár a világ túlsó végén készült videók is egy pillanat alatt nálunk vannak. De nem csak ezért lett elterjedt a fogalom, és a jelenségről való beszéd. Az újabb generáció másképp kezeli az élet kihívásait, és már nem tűr el mindent. Ha más eszközük nincs, akkor legalább dokumentálják, kifigurázzák.

Karen azt gondolja, ő a bölcsesség letéteményese, neki mindent szabad, és ha valami mégsem úgy teljesül, akkor azonnal jóvátételt követel,

segítségért kiált vagy sírni kezd és kikéri magának. De tudni kell, hogy az esetek nagyon nagy százalékában nincs igaza!" – magyarázza a szakértő.