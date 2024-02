Nem segít a pszichológus? Ez a terápia lehet a megoldás a lelki problémáidra

A saját megküzdési stílusunk alapulhat az általános temperamentumunkon, vagy akár a szüleinktől tanult megküzdési stílusokon is. Ezek személyenként is eltérőek. Két ember ugyanarra a sémára ugyanazon stílussal nagyon különböző módon reagálhat. A saját megküzdési stílusunk is változhat az idő múlásával.

Miben segíthet?



„A sématerápia különösen hasznos a krónikus depresszió, szorongás, az étkezési zavarok, valamint a párkapcsolati nehézségek kezelésében, de segít megelőzni a visszaesést a szerhasználathoz. Akkor is hasznos lehet, ha reménytelennek érezzük a helyzetünket, és úgy gondoljuk, hogy a sémáink már olyannyira rögzültek bennünk, mintha az identitásuk részét képeznék. A sématerápia segítségével megtanuljuk felismerni, hogy mely sémák és problémás megküzdési stílusok érintenek bennünket, megértjük az eredetüket, és megtanuljuk, hogyan lehet tartós változásokat elérni” – fejti ki a szakértő.