Perseidák, csillaghullás és telihold: ezen a két augusztusi napon gyönyörű látvány vár rád

Augusztus az évnek az a hónapja, amikor a leglátványosabb jelenségek figyelhetők meg az égbolton, mint például a Perseidák. Idén augusztusban sem lesz hiány csillaghullásból, meteorrajokból, lenyűgöző holdállásokból és más égi érdekességekből, amiket érdemes figyelemmel követni.

Az év egyik legvártabb eseménye az augusztusi meteorraj – a Perseidák

Forrás: Shutterstock

A Perseidák csodás látvényt ígérnek

"Az év egyik legvártabb eseménye az augusztusi meteorraj – a Perseidák – megjelenése, amely minden évben látványos csillaghullással örvendezteti meg a csillagászat szerelmeseit. A Perseidák maximuma idén augusztus 12-13-án éjszaka várható, amikor akár óránként több mint hatvan meteort is láthatunk tiszta égbolt esetén. Az idei év különösen kedvező lesz a megfigyeléshez, mivel hétfőre és keddre is fantasztikus időt jósolnak, emellett pedig a holdfény sem fogja zavarni a sötét égboltot" - nyilatkozta Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász a Teolnak. Hozzátette, a Persaidákat leginkább 12-én 23 óra után lehet majd látni, ekkor a Hold a horizont alá bukik, így annak fénye nem fogja zavarni a megfigyelést. Csodás látvány lesz tiszta időben az augusztus 19-i telihold is.

A Balatonnál lehet a legszebb

A Perseidák talán a leglátványosabban a Balatonnál láthatók majd. A megfigyeléséhez nem szükséges távcső, szabad szemmel is jól láthatók az égi jelenségek. Ám érdemes a lehető legkevésbé fényszennyezett helyet választani a megtekintésükhöz, hogy minél jobban láthassuk őket - javasolja a Travelo.

Itt a csillagnézős randik ideje

A csillagos ég alatt alatt eltöltött romantikus este emlékezetes élményt nyújt mindkettőtök számára. A csillaghullás remek alkalom arra, hogy különleges pillanatokat éljetek át a pároddal, és együtt élvezzétek a varázslatos égbolt alatt töltött időt. Készülj előre, légy kreatív, és hagyd, hogy a csillagok és a romantika egy felejthetetlen estét nyújtsanak nektek! Íme néhány praktikus tipp, hogy az este igazán felejthetetlen legyen