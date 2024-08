Sedona-módszer – Az elengedés művészete

Lépései:

A Sedona-módszer a nap folyamán bármikor elvégezhető. Csak egy kis nyugodt időre van szükségünk hozzá.

1. lépés: Fókuszáljunk egy problémára, amely zavar minket. Próbáljuk minél részletesebben meghatározni az érzést. Legtöbbször csak a múltbeli tapasztalatainkra gondolunk, vagy a jövő miatt aggódunk. A valóság azonban az, hogy ha meg akarjuk változtatni az érzéseinket valamivel kapcsolatban, akkor a jelenben kell rá összpontosítanunk. Arra koncentráljunk, hogy az adott pillanatban mit érzünk, hiszen csak most tudunk tenni bármit ezzel az érzéssel. Meglehet, hogy miközben próbáljuk magunkban megfogalmazni, pontosan mi bánt minket igazán, rájövünk, hogy nem is az a bajunk, amire eredetileg elkezdtünk összpontosítani. Bátran ássunk az érzéseink mélyére! Ezt többször is meg kell tennünk. Idővel egyre jobbak leszünk ebben a gyakorlatban.

2. lépés: Válaszoljunk az alábbi három kérdés egyikére:

Meg tudjuk engedni magunknak, hogy elengedjük ezt az érzést? El tudjuk engedni ezt az érzelmet? El tudjuk fogadni ezt az érzést?

Ez három egyszerű kérdés, és a válasznak is egyszerűnek kell lennie. Válaszolhatunk igennel és nemmel is. Ne kezdjünk belső vitába a kérdéssel kapcsolatban. Ne aggódjunk, a kérdésre adott „nem” válasz nem akadályozza az elengedés útján. Fogadjuk el azt a választ, amely először merül fel a fejünkben. Mindegy mit válaszoltunk, haladjunk a 3. lépés felé.

Néhány egyszerű lépést kell betartani az elengedés folyamatában

Forrás: Shutterstock

3. lépés: Függetlenül attól, hogy melyik kérdést választottuk, most kérdezzük meg magunktól, hajlandóak vagyunk-e ragaszkodni az érzésekhez és érezni a fájdalmát, vagy készek vagyunk elengedni őket, hogy szabadok legyünk? Ha az első választ gondoljuk igaznak, akkor hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk az érzés. Figyeljük meg, hogy ez miben nyilvánul meg. Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Például van-e fájdalmunk, erős szívdobogásunk, szorítás a gyomrunkban vagy a torkunkban. Talán kezdjük kapisgálni, hogy az érzések nem mi vagyunk, csupán mi hozzuk létre őket. Függetlenül a válaszunktól, folytassuk a 4. lépéssel.

4. lépés: Válaszoljunk a kérdésre: Mikor? Itt döntünk arról, hogy mikor engedjük meg magunknak, hogy megszabaduljunk a lelki tehertől. Bármelyik időpontot kiválaszthatjuk az elengedésre.

5. lépés: Ismételjük a fenti 4 lépést, amíg meg nem szabadulunk az érzelmi tehertől. Amikor először végezzük ezt a gyakorlatot, lehet, hogy nem látunk nagy különbséget. Ha ez a helyzet, akkor addig végezzük a fenti lépéseket, amíg könnyebbnek nem érezzük magunkat. Észre fogjuk venni, hogy a nem kívánt érzéseink rétegről rétegre hámlanak le. Amikor elérkeztünk ebbe a szakaszba, engedjük meg magunknak, hogy könnyűnek és szabadnak érezzük magunkat. Fogadjuk el, hogy bármilyen érzelem is szabadult ki a tudatunkból, az végleg eltűnt.