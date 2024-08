Starliner: még mindig nem dőlt el az űrhajósok sorsa

Kilenc napra indultak, több, mint két hónapja a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén várják, hogy hazatérhessenek. Sunita Williams és Butch Wilmore a Being Starliner fedélzetén indult egy tesztmisszióra a világűrbe. A feladatuk az volt, hogy teszteljék a Calypso névre keresztelt űrjárművet, de az meghibásodott, így az űrhajósok most arra várnak az ISS fedélzetén, hogy a NASA valahogy hazajuttassa őket.

Starliner: még nincs döntés a hazatérésről

Starliner - Héliumszivárgás és dokkolóhiba

Talán már csak napok kérdése és megszületik a döntés arról, hogyan jut haza Sunita Williams és Butch Wilmore a Földre. A két űrhajósnak eredetileg az lett volna a dolga, hogy tesztelje a Starlinert, alkalmas-e többszöri felhasználásra és a legénység szállítására. Már a rajtot is többször elhalasztották, mivel a tesztek során is tapasztaltak hasonló hibajelenségeket.

Mindenesetre a két űrhajós most az ISS-en várja a döntést, ami akár úgy is szólhat, hogy csak 2025. februárjában lesz a hazaút.

Vészhelyzeti kiképzés: minden lehetőségre felkészülve

Ezt a helyzetet nem úgy kell elképzelni, mint egy mozifilmet. Az űrhajósokat ugyanis arra is kiképezték, hogy ha az űrben rekednek, biztonságos helyre érve legyen feladatuk. A két asztronauta így különböző kísérleteket végez, illetve készít néhány remek ismeretterjesztő videót, hogy az űrkutatás rajongói is megismerhessék a munkájukat. Sunita Williams itt éppen arról beszél, hogyan tölti a szabadidejét.

A február még messze van

A Nasa hosszasan mérlegelte a visszatérés lehetőségeit, de azt, hogy a Calypso fedélzetén induljon útnak a két űrhajós, szinte azonnal elvetették. Az indoklás az volt, hogy nem bíznak a kapszula műszaki állapotában. Magyarul egy újabb meghibásodás akár végzetes is lehet. Sok választási lehetőség nincs, a legközelebbi, embereket szállító misszió a SpaceX Crew Dragon szeptember 24-i indulással. Akkor négy asztronautát szállítanak az ISS-re, de a visszaút csak 2025. februárjában esedékes, amikor közülük ketten visszatérnek. A két üres hely lehet a Calypso legénységéé. Hogy elfogadják-e a milliárdos Elon Musk cégének segítő kezét, az talán néhány napon belül kiderül, hiszen már csak bő egy hónap van az indulásig és ha szabad utat kap a mentőakció, akkor azt is alaposan elő kell készíteni, de jó példa lesz a Nasa és a privát űrrepülésekkel foglalkozó cégek együttműködésére. Hogy mi lesz, ha nemet mond a NASA a Crew Dragon felajánlásra? Akkor adott az újabb feladat, hiszen két űrhajóssal több van most a Nemzetközi Űrállomáson a tervezettnél, és minél tovább maradnak fenn, az annál nagyobb akadály más missziók számára.

