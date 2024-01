Híres emberek, híres ételek: vajon miért éppen róluk nevezték el a magyar konyha büszkeségeit?

Megoszlanak a vélemények arról, melyik Eszterházy gróf nevéhez fűződik a híres rostélyos receptje. Egyes vélemények szerint — idetartozik Gundel Károly is —, Eszterházy Pál Antal londoni nagykövet, az MTA tagja, az 1948-as Batthyány kormány tagja adta a nevét a marharostélyosból készült, lassan, hosszan készülő ételnek, mások szerint azonban Mária Terézia testőrségének kapitányáról, a nagy gurmé hírében álló Esterházy Miklós Józsefről nevezték el. És akkor a szkeptikusokról nem is beszéltünk még, aki úgy gondolják, a név csupán marketingfogás, semmi köze az Eszterházy családhoz, és a recept megalkotója sem volt soha ismert mesterszakács. Igazságot tenni nem tudunk, de nem is szeretnénk, hiszen kóstolás után úgyis arra jut az ember, hogy akárki is találta fel az Eszterházy-rostélyost, áldassék a neve!

Eszterházy rostélyos

Forrás: Shutterstock / Wikipedia

Esterházy-rostélyos Gundel módra A recept a városligeti vendéglős 1934-ben megjelent, majd a fiai által is kiadott Kis magyar szakácskönyvéből származik. Hozzávalók (4 személyre):

-1 kg rostélyos (színhús)

- só

- 6 dkg liszt

- 6 dkg zsír

- 15 dkg sárgarépa

- 10 dkg petrezselyemgyökér

- 5 dkg zellergumó

- 8 dkg vöröshagyma

- 10 dkg zsír

- só, törött bors

- csontlé

- 1 dl bor

- 1 db citrom

- 1 db babérlevél

- 20 db kapribogyó

- 3 dkg mustár

- 2 dkg liszt

- 3 dl tejföl

- cukor

- petrezselyem zöldje A kiklopfolt és az inaknál bevagdosott hússzeleteket megsózzuk, és lisztbe mártjuk. Forró zsírban, erős tűzön két oldalukon elősütjük, majd egy lábasban körberakjuk. 1. A zöldségeket vékony metéltre, a hagymát apróra vágjuk, és a kiegészített húszsírban sóval, borssal aranysárgára pirítjuk. Ezután felöntjük kevés csontlével (vagy vízzel) és borral, felforraljuk, levét rászűrjük a húsra, és azt a citrom levágott héjával, babérlevéllel, apróra vagdalt kaprival és mustárral fedő alatt pároljuk. Ha a hús puhulni kezd, hozzáadjuk a zöldségeket, és együtt, rövid lében készre pároljuk. 2. Ekkor eltávolítjuk a citromhéjat és a babérlevelet, majd az edény rázogatása közben, liszttel simára kevert tejföllel behabarjuk az ételt. Citromlével, kevés cukorral utánaízesítjük és jól összeforraljuk. 3. Tálaláskor petrezselyem zöldjével meghintjük. Galuskát, spagettit vagy párolt rizst adunk hozzá.

Székelykáposzta

Első hallásra az ember azt hinné, a láposzta azért székely, mert szélekyföldről származik. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetnénk. Ugyanis, a kényszerfrigyre lépett maradék pörkölt és szintén megmaradt savanyúkáposzta-főzelék Sekszpír Jóska nevéhez fűződik. Legalábbis így hívta író, költő, újságíró és vármegyei főlevéltáros barátját Petőfi Sándor. Na de, még mindig nem tudjuk, miért székely a káposzta. Nos, azért, mert nagy költőnk barátját természetesen nem fenti néven anyakönyvezték, a becsületes neve Székely József volt. Az étel háttértörténete nem egyértelmű, több verzió is kering gasztro-legendáriumban. Az egyik szerint Petőfi és Székely 1846-ban a Gránátos utcai Komló-kertben szeretett volna elfogyasztani egy estebédet, de mire kedvenc törzshelyükre értek, a kínálat igencsak szegényes volt, mindent megettek a lelkes és éhes vendégek. Csak egy kis gulyás és némi savanyúkáposzta-főzelék maradt a konyhában. Nem volt más választása az éhes társaságnak, a szakács Székely javaslatára a kettőt összekeverte, és maradékokból alkotott étellel tömte be a két éhes szájat. Más források szerint Székely az Arany Sas fogadó séfjét kereste fel az ötletével, aki elkészítette az író ötlete alapján a gulyással vegyített savanyúkáposztát, amit tejföllel locsolt meg.

Székelykáposzta

Forrás: Forrás: Shutterstock/Wikipedia

Székelykáposzta Hozzávalók (4 személyre): 1 kg sertéscomb felkockázva

10 dkg füstölt, húsos szalonna

1,5 kg savanyú káposzta

1 fej hagyma

2-3 gerezd fokhagyma

1 db t. v. paprika

1 db paradicsom

2-3 db babérlevél

2 tk őrölt kömény

1 ek pirospaprika

2 tk sertészsír

só

bors Elkészítés: 1. A hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, előbbit felkockázzuk, utóbbit pedig apróra vágjuk. A paprikát és a paradicsomot felaprítjuk, a szalonnát és a sertéscombot kockákra vágjuk, a káposztát pedig savanyúságtól függően átmossuk. 2. Egy nagyobb fazékban zsiradékot hevítünk, erre rakjuk a felkockázott szalonnát. Ha már kiengedte egy kicsit a zsírját, hozzáadjuk a felaprított hagymát és a felkockázott sertéscombot. Sózzuk borsozzuk, 5-10 percen keresztül dinszteljük, aztán jöhet a paprika, majd néhány percre rá paradicsom is. 3. Fűszerezzük pirospaprikával és köménnyel, azután hozzáadjuk a babérleveleket, és felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Lefedve 40 percig főzzük a pörköltalapot. 4. Ha elkészült a pörköltalap, jöhet a lecsöpögtetett savanyú káposzta, majd annyi vizet adunk hozzá, amennyi éppen ellepi. Kóstolás után szükség szerint tovább fűszerezzük. 5. Végül lefedve addig főzzük lassú tűzön (30-40 perc), amíg a hús teljesen puha nem lesz. Ha elkészült, még melegen, tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk. A Mindmegette.hu-n videós segítséget is kaphattok a recept elkészítéséhez.

Újházy tyúkhúsleves

A leves, amelynek nevében legfeljebb a leves stimmel. Ugyanis a névadója, a főzni is igen jól tudó, de főllásban mégis csak színészként dolgozó Ujházi Ede húslevese eredetileg és állítólag kakasból készült, kitalálója nevében pedig sem „y”, sem „ú” nem volt. Ujházi — így írta nevét a kor híres színésze. Ez azonban semmit nem vesz el a jellemkomikus gasztronómiai találmányának értékéből. A leves karrierje a Gundel étterem elődjében, a városligeti Wampetics Vendéglőben indult, ahol Wampetics Ferenc volt a konyhafőnök. Ujházi, aki 1910 óta a Nemzeti Színház örökös tagja is az étterembe járt, ahol gyakran mesélt arról, milyen jófajta húsokkal telepakolt zöldséges levesek a kedvencei. Egy alkalommal Wampetics azzal lepte meg a színművészt, hogy az elmodottak alapján elkészítette a levest, amit Ujházi megkóstolt, majd adott még néhány instrukciót a finomításához, továbbfejlesztéséhez, míg végül kialakult a végső recept. Leveséről Nagy Endre, Krúdy Gyula, Magyar Elek és Móricz Zsigmond is megemlékezett egy-egy írásában, de ezek már mind a színész halála után történtek. A leghitelesebbnek az Ujházihoz legközelebb állók, Móricz és Nagy Endre színi direktor írásai tűnnek: mindketten azt állították, hogy az Ujházi-leveshez „érett férfi kakas” kell, nem tyúk vagy csirke, bár ténynem tűnik, hogy mindennek ellenére Wampetics az éttermében később utóbbiakból készítette el.

Újházy tyúkhúsleves

Forrás: Forrás: Shutterstock/Wikipedia

Újházy tyúkhúsleves Hozzávalók 8 személyre: 1,5-2 kg-os tyúk

3 szál sárgarépa

2 szál fehérrépa /gyökér/

1 db kisebb zellergumó

zellerzöld

1/2 db karalábé

1/4 kelkáposzta

20 dkg zöldborsó

20 dkg gomba

20 dkg karfiol

1 db paprika

1 db paradicsom

1 fej vöröshagyma

5-6 gerezd fokhagyma

só

ételízesítő

egész bors

1 mokkáskanál gyömbér

1 mokkáskanál szerecsendió-virág Elkészítés: 1. A zöldségeket megtisztítjuk. A vöröshagymát megmossuk, de a héját rajta hagyjuk. 2. A tyúkot megtisztítjuk, kívül-belül alaposan megmossuk, majd hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, lehabozzuk. 3. Hozzáadjuk a paprikát, a paradicsomot, a vöröshagymát és a fűszereket. Az egész borsot és a fokhagymát tegyük teatojásba vagy fűszerzacskóba, így tegyük a levesbe. 4. Főzzük kb. 1 órát kis lángon, majd adjuk hozzá a zöldségeket - a gomba, a zöldborsó és a karfiol kivételével. Ezeket 2-3 merőkanál levesben külön főzzük meg. Kis lángon csak gyöngyözve forraljuk a levest. 5. Ha a tyúk megpuhult, zárjuk el a lángot, és a levest pihentessük fél órát, majd óvatosan szűrjük át. 6. A zöldségeket vágjuk össze ízlés szerint. A tyúkot darabolva vagy kicsontozva, a húst metéltre vágva tehetjük a levesbe. Betétnek külön főzzünk ki csigatésztát vagy cérnametéltet. Ha szeretnél egy kis extra hozzávalóval készült húslevest főzni, nézd meg a Mindmegette.hu húsleves receptjét.

+1. Rákóczi túrós

Az isteni túrós sütemény, ami II. Rákóczi Ferenc nevéhez fűződik. Ja, nem. Noha, szinte mindenki meg merne esküdni rá, semmi köze sem a néhai magyar fejedelemhez, sem a családja bármely tagjához. Kizárólag Rákóczi János szakács- és cukrászmesterhez van köze, aki a receptet megalkotta, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításon hatalmas sikert arathasson vele. A magyar stand 500 fős éttermét 200 teljes napon át teltházzal működtettő mester és csapata számos díjjal tért haza Brüsszelből, s tett szert a különleges tésztájú, túrókrémes, baracklekváros csodadesszertjével nemzetközi ismertségre. A kora sztárséfjének számító cukrászmester Konyhaművészet című szakácskönyvét tartják a műfaj egyik, ha nem a legjobb munkájának.

Rákóczi túrós

Forrás: Forrás: Shutterstock/Wikipedia