Gyilkossággal vádolják a népszerű színészt: egy 20 éves férfi az áldozat

A hatóság emberei megerősítették, hogy a 21 éves Akili McDowellt – akit leginkább a Milliárdok nyomában című sorozatban Savion Williams szerepéről ismernek – gyilkossággal vádolják. A színész áttörő szerepe a 2015-ös The Astronaut Wives Club két epizódjában volt, majd Young Isaac szerepét alakította a Criminal Activitiesben, később pedig szerepelt a Billionsban és az HBO-n futó David Makes Manben is. Legújabb filmje, a The Waterboyz idén kerül bemutatásra.

Gyilkossággal vádolják a népszerű színészt

Forrás: WireImage

Gyilkossággal vádolják a fiatal színészt

A színészt a 20 éves Cesar Peralta meggyilkolásával vádolják, jelenleg 400 ezer dolláros (körülbelül 145 millió forintos) óvadék fejében tartanak őrizetben a Harris megyei börtönben Texasban.

Cesar Peralta holttestét több lőtt sebbel találták meg júniusban egy houstoni lakótömb parkolójában, ahol a szemtanúk szerint korábban összeveszett az Akili McDowellként azonosított férfival – aki a lövöldözés után gyalog menekült el a helyszínről, végül múlt héten tartóztatták le. A színész ügyvédje egyelőre nem nyilatkozott, ügynöke, Jonell Whitt pusztán annyit nyilatkozott, hogy imádkozik az áldozat családjáért.