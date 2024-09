Honnan tudjuk, hogy átok ül rajtunk? Lehet, hogy nem pusztán balszerencse

Sokakat foglalkoztat az átok kérdése, még azokat is, akik kevésbé hisznek az ilyesmiben. Hiszen, ha valakit sorozatosan balszerencse ér, akkor még a kétkedők is elgondolkoznak azon, hogy talán rontás lehet-e rajtuk. Most Iszet boszi segít eldönteni.

Átok vagy balszerencse? Így dönthetjük el

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 chemical industry/Shutterstock. No use without permission.

Átok vagy balszerencse? Itt a válasz

Az átok nem válogat gazdag vagy szegény, híres vagy ismeretlen ember között, mivel ez egy energia, vagyis bárkin megteremtheti a balszerencsét, ami arra hivatott, hogy a célszemély életében romboló hatást fejtsen ki. Sokszor hallani olyat, hogy ha valakin rajta van, akkor nem foglalkozik vele, és nem érdekli a dolog. Ez egy bizonyos szempontból rendben is van, csakhogy attól, hogy valaki nem vesz tudomást róla, attól az még ott van.

Magától nem szűnik meg, sőt egyre erősödhet!

Ugyanis mindenkinek az életében vannak olyan periódusok, amikor esetleg negatívabban gondolkozik, és így az az energia sokkal jobban kifejti hatását a fizikai szinten, vagyis a mindennapi élet területén. Persze nem minden esetben kell rögtön átokra gondolni, ha valakinek szerencsétlen időszaka van. Mert ha a már legapróbb dolognál ezen gondolkozik, akkor biztos lehet benne, hogy önbeteljesítő átkot tesz magára, ugyanis az átoknak nagyon sok fajtája van – árulja el Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Mit tapasztalhatunk?

Ha valakit sorozatos sikertelenségek érik akár a munkában, akár az üzleti életben.

Amikor valaki nagyon sikeres volt egy adott területen, és egyik napról a másikra folyamatos kudarcok érik benne.

A vállalkozásában nem fizetik ki, pedig a munkát elvégezte, esetleg a munkaadójától több alkalommal nem kapja meg a bérét, és ez már többször megismétlődött más munkahelyen is vele.

Folyamatos anyagi gondok, amikor olyan váratlan plusz kiadásokkal találja szembe magát, amik nem voltak betervezve, például háztartási gépek sorozatos meghibásodása.

Amint bejön némi pénz, már megy is el valamire, és így a család állandóan csak egy köztes állapotban van anyagi téren.

Számtalan esetben előfordul, amikor valakinek sorozatosan hátat fordítanak a családtagok, ismerősök, kollégák, vagyis magára marad a feladataival.

Párkapcsolati problémák, frusztráció, persze itt mindig ki kell zárni azokat a dolgokat, ami esetlegesen egészségügyi dologgal függ össze.

Indokolatlan állandó fáradékonyság, folyamatos negatív gondolatok, az életkedv elvesztése.

Amikor valaki mindig az utolsó pillanatban csúszik le a jó lehetőségekről, vagyis mindig az orra előtt csukódik be az ajtó.

A legsúlyosabb esetben létezik halállal sújtó átok is.

Mivel van dolgunk?

Ha a felsoroltak közül valaki akár egyet is tapasztal, az már önmagában is arra utal, hogy valaki vagy valakik megátkozták, de ha ezek közül több is fennáll, akkor egészen biztos lehet benne, hogy rontással van dolga. Gyakran előfordul, hogy csak egy konkrét életterületre irányul az átok, ritkább esetben az élet összes területére kihathat. Sőt, létezik generációs átkok is, amikor az egész családot érinti. De rajta lehet egy ingatlanon, autón, vállalkozáson, vagyis nem csak személyen.